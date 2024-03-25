Выдачу личных вещей продолжили в Crocus City Hall

Член Союза художников России Алена Казинская выжила в теракте в Crocus City Hall. Она успела попрощаться с родными в голосовых сообщениях под звуки стрельбы, рассказал Telegram-канал Shot.

Художница в момент нападения террористов ждала выхода группы «Пикник», сидя на балконе вместе с подругой.

«Сначала мы сообразили, что стрельба за пределами зала, стали поднимать народ, нас попросили не поднимать панику», - рассказала она.

Услышав, что террористы вошли в зал, девушка кинула на пол подругу и еще кого-то и начала ползти к выходу. В фойе они начали бежать. Подруги прятались за стойкой и спустились на эскалаторе на второй этаж. Затем они спрятались в туалете.

«Боевики ходили рядом, проверяли, стреляли», - отметила она.

Девушки несколько раз пытались выйти, но из-за отсутствия кислорода на этаже это было невозможно. Наконец, им удалось выбраться наружу, пробравшись сквозь плотный дым. По пути им повстречался мужчина, который помог дойти до безопасного места.

Обеих девушек госпитализировали с отравлением угарным газом и поместили в реанимацию. Алена поделилась, что до сих пор кашляет сажей.

«Я всех люблю. Здесь стреляют. Прощайте», - такое сообщение записала художница своим близким. Она не надеялась, что сможет уцелеть.

Утром Депздрав Москвы обновил список госпитализированных после теракта. В нем находятся 76 человек, среди них четыре ребенка.