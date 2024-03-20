«Выбросила в канализацию». Появилась версия гибели двух новорожденных в Новой Москве

«Не исключено, что дети у женщины могли родиться мертвыми, после чего она выбросила их в канализацию», - сказал собеседник агентства.

Тело новорожденной девочки обнаружили на насосной станции 18 марта, второго ребенка - на следующий день. На голове одного из младенцев нашли рану в теменной области слева. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, допросили сотрудников насосной станции, изъяли записи с камер видеонаблюдения и возбудили два уголовных дела по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». По данному делу проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей.