Выброшенный из окна пакет с мусором помял крышу иномарки в Котельниках

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Момент происшествия у жилого комплекса «Белая Дача парк» зафиксировала камера видеонаблюдения. Машина получила сильные повреждения, в том числе на крыше со стороны водительского сидения осталась сильная вмятина. Также мешок едва не задел находившихся рядом с автомобилем двух прохожих.

Некоторые подписчики канала отметили, что автомобиль припарковали в неположенном месте, и предположили, что выброшенный мешок с мусором мог быть местью за нарушение ПДД.

Ранее мужчина в Москве выбросил из окна сейф с кокаином. Владелец металлического ящика сам явился в полицию с ключом, так как внутри лежали его документы.