«Выбрались из ада». Выжившая в теракте назвала 22 марта вторым днем рождения

В момент, когда началась стрельба, женщина с сыном находились в VIP-партере.

«Мы сначала услышали какие-то непонятные хлопки, думали, что это петарды. Потом услышали непрекращающуюся автоматную очередь, крики женщин. Мы поняли, что произошло что-то очень серьезное. От VIP-партера мы побежали справа от сцены. Там был открыт запасной выход», - поделилась она.

Оказавшись на улице, Дениза обнаружила, что сына рядом нет. Она начала звонить Игорю, но так и не смогла дозвониться. Позднее выяснилось, что он побежал за сцену и вместе с другими зрителями вышел через нижнюю парковку.

«При выходе Игорь видел тела расстрелянных. Это были те люди, которые самые первые попались террористам», - добавила женщина.

После этого мать с сыном поехали домой. Они включили телевизор и следили за ходом спасательной операции в Crocus City Hall.

«Еще не до конца осознали, из какого ада мы выбрались. Эту ночь не спали. Хотелось вернуться и помочь другим людям», - заметила Дениза.

По ее словам, 22 марта - теперь их с сыном второй день рождения. Память о том страшном вечере останется навсегда, подытожила она.

Ранее Минздрав представил обновленные данные о пострадавших при теракте.