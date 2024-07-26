26 июля 2024, 19:43

«Выбило окна, люди орут». Мощный пожар в жилой многоэтажке Ульяновска сняли на видео

Телеканал «360»
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Огонь охватил многоквартирный жилой дом в Ульяновске. В распоряжении 360.ru оказались видео с места происшествия.

Ранее огонь охватил частный дом в Раменском. Столбы черного дыма были видны за много километров.

Пламя разбушевалось в девятиэтажке на улице Корункова. По предварительной информации, горят три квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области. Жильцов эвакуируют, на месте происшествия работают все экстренные службы.

Очевидцы пожара рассказали, что были слышны два взрыва. Неравнодушные жители помогают оттаскивать припаркованные машины от полыхающего здания.

«Запах гари очень сильный <…> Ужасно страшно. Выбило окна. Люди орут», - рассказывала женщина, наблюдая за пожаром.

На запись попала работа спасателей. Видно, как из здания выводят жильцов, некоторых снимали с помощью лестниц.

«Все на панике», - добавила она.

Информация о пострадавших не поступала.

Спасатели Пожары Видео Работа Машины Квартиры
26 июля 2024, 18:42
Огонь охватил частный дом в Раменском
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул в хозяйственной постройке на участке в деревне Константиновка в Раменском городском округе. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС.

Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видеозапись с ЧП. На кадрах видно, что пламя полностью охватило два здания на деревенском участке. Всего можно рассмотреть три очага пожара.

По информации издания, огонь такой сильный, что столбы черного дыма заметны за много километров.

«Полыхает какой-то склад, по слухам - с соляркой, а потому много и дыма, и огня», - отметили в канале.

Ранее в жилом доме селе Тополево в Хабаровском крае прогремел взрыв. Квартира, в которой это произошло, загорелась. Очевидцы засняли пожар на видео. Огонь распространился на втором этаже, из окон валил черный густой дым. В результате квартира полностью выгорела, пострадали четыре балкона.

Пожары Раменское
26 июля 2024, 17:57
Спасатели вытащили трех человек из сорвавшейся с фасада люльки в Крюкове
РИА «Новости»
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Строительная люлька с тремя рабочими сорвалась на уровне шестого этажа дома в поселке Крюково. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Люлька сорвалась и повисла на страховочном тросе. По данным источника, спасатели оперативно эвакуировали из нее всех рабочих, в результате ЧП никто не пострадал.

«Спасено три человека, скорая на месте», - отметил собеседник издания.

Ранее на Можайском шоссе в Москве строительная люлька с рабочими упала на автомобиль. В результате пострадали два человека. Водителя машины не было на месте. Люлька задела газовую трубу, но утечки газа не произошло. О состоянии пострадавших подробностей не поступало.

Спасатели Строительство МЧС РФ
26 июля 2024, 16:19
«Никогда бы не поверила». Подруга Серебрякова — о подрыве авто в Москве
РИА «Новости»
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Подозреваемый в подрыве иномарки на Севере Москвы Евгений Серебряков был положительным молодым человеком, рассказала 360.ru его школьная подруга. По словам девушки, она не поверила бы, что мужчина способен на такое.

«Вообще на него не похоже, никогда бы не поверила. <…> Достаточно положительный молодой человек, по школе всегда спокойный, не отличался особо <…>. Он целеустремленный, активный», - рассказала она.

Знакомая семьи Серебрякова в комментарии 360.ru назвала большой бедой поступок подозреваемого.

«Мы не знаем причину, по которой он решился на него. Возможно, деньги, возможно, затуманили ему мозги кто-то. <…> Неприятно это как минимум родителям, родным, всем в школе. Сейчас начнут всех трясти. <…> Родители не несут ответственности за поступки взрослых детей. А это уже взрослый молодой человек, насколько я понимаю. В любом случае он должен ответить. И нужно разобраться, в чем дело, почему так произошло, что его сподвигло», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что лично не знала Серебрякова, но слышала о нем положительные слова.

«Я слышала, что мама работает в школе, и что мальчик тоже вроде как в олимпиадах участвовал», - отметила знакомая.

Подрыв иномарки Toyota Land Cruiser произошел 24 июля. Серебряков признался, что заложил под машину самодельную бомбу. В результате пострадал водитель, который оказался военным, и пассажирка.

Взрывы Москва
26 июля 2024, 15:46
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве авто в Москве
РИА «Новости»
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Военный, пострадавший при подрыве автомобиля в Москве, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - уточнил собеседник агентства.

Супруга раненого находится на лечении, у нее диагностировали осколочные ранения.

Автомобиль марки Toyota Land Cruiser взорвался на Синявинской улице в столице рано утром 24 июля. Мужчине, который находился на водительском сиденье, оторвало стопы. Подозреваемым в подрыве машины оказался Евгений Серебряков. Он признался, что заложил самодельную бомбу под авто. В тот же день он сбежал из России в Турцию, однако мужчину задержали.

Серебряков заявил, что общался с представителями украинских спецслужб и встречался с куратором СБУ в Турции.

Военные Взрывы Москва

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