«Выбило окна, люди орут». Мощный пожар в жилой многоэтажке Ульяновска сняли на видео

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Ранее огонь охватил частный дом в Раменском. Столбы черного дыма были видны за много километров.

Пламя разбушевалось в девятиэтажке на улице Корункова. По предварительной информации, горят три квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области. Жильцов эвакуируют, на месте происшествия работают все экстренные службы.

Очевидцы пожара рассказали, что были слышны два взрыва. Неравнодушные жители помогают оттаскивать припаркованные машины от полыхающего здания.

«Запах гари очень сильный <…> Ужасно страшно. Выбило окна. Люди орут», - рассказывала женщина, наблюдая за пожаром.

На запись попала работа спасателей. Видно, как из здания выводят жильцов, некоторых снимали с помощью лестниц.

«Все на панике», - добавила она.

Информация о пострадавших не поступала.