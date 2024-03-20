Вторую скважину в заваленную шахту пробурят в Амурской области

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Первая скважина ведет к предполагаемому месту расположения горняков, ее начали бурить сегодня. Вторая скважина свяжет спасателей с расположенным ближе горизонтом шахты. С ее помощью более точно оценят обстановку внутри завала.

«В готовые скважины опустят специальные камеры, которые доставили сегодня из Новокузнецка», - написал Орлов.

По его словам, сейчас продолжается расчистка завала. Ночью специалисты планируют приступить к созданию бетонной перемычки. Она защитит от воды и повторного обрушения.

Начальник главного управления МЧС по региону Игорь Смирнов опроверг слухи о том, что из-под завалов на руднике слышны «перестуки». Он добавил, что спасательные работы идут уже вторые сутки.