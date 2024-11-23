Второй за день пожар произошел в Капотне

Большое количество вызовов поступило в экстренные службы около 20:45. Жильцы трех квартир на 10-м, 11-м и 12-м этажах в доме № 16 в третьем квартале в Капотне просили о помощи.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дым шел из квартиры на 10-м этаже. Загорелись личные вещи, мебель и обшивка двери в приквартирном холле. На балконе квартиры этажом ниже заблокированы люди. С 11-го этажа эвакуировали и передали скорой помощи двух человек, в том числе двухлетнего ребенка.

В этот же день пожар произошел в соседнем доме, № 15. Огонь охватил квартиру на 10-м этаже. Ее владельцы и еще 15 жильцов многоэтажки эвакуировались. Один ребенок пострадал, его доставили в Филатовскую больницу.