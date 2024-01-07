Второй участник ДТП на Урале скончался в больнице

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Авария произошла вечером 6 января в Красноуфимском районе. Автомобили Lada Granta и Chevrolet Niva столкнулись на 163-м километре трассы. На месте погиб пассажир Niva, двух пассажиров Lada и обоих водителей отвезли в больницу.

Позднее стало известно, что водитель Niva умер в больнице. Состояние остальных пострадавших неизвестно, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В ведомстве уточнили, что водителя Niva за 34-летний стаж вождения привлекали к административной ответственности всего лишь один раз, тогда как 21-летний водитель Lada за 11 месяцев стажа успел нарушить ПДД 16 раз.

В Екатеринбурге легковушка снесла трамвайную остановку , в результате ЧП никто не пострадал.

Второй участник аварии на трассе Пермь - Екатеринбург скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.