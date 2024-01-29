29 января 2024, 14:44

Второй пилот разбившегося в Афганистане самолета попал в реанимацию в Москве

РИА «Новости»
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В Москве второй пилот самолета, который потерпел крушение в горах в Афганистане, попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, пилот Аркадий Грачев получил серьезные травмы и переломы шейного отдела позвоночника. В настоящее время его начали готовить к операции и перевели в реанимационное отделение.

Его коллега, пилот Дмитрий Беляков, после приезда в Москву находился в более тяжелом состоянии. В пятницу у него произошел инфаркт , ему потребовалась операция. Однако после успешного хирургического вмешательства, по сообщениям источников Shot, состояние Белякова улучшилось, и его перевели из реанимации в обычную палату кардиологии.

Крушение самолета произошло 21 января , когда во время полета над Афганистаном пилоты столкнулись с проблемами в работе двигателей. Самолет упал в горах в районе Бадахшана. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо - оба пилота и два члена экипажа. Летевшие на борту супруги из Волгодонска погибли.

Пилота Грачева и его жену может ждать тюремный срок из-за плохого состояния самолета и ошибок в пилотировании.

Самолеты Москва
29 января 2024, 16:01
Школьница на Камчатке избила сверстницу на камеру
РИА «Новости»
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Ученица школы на Камчатке жестко избила свою сверстницу на глазах остальных детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Камчатка № 1».

На опубликованных кадрах видно, как девушки встали друг напротив друга и начали драться. После сильного удара коленом одна из девочек села в сугроб и начала прикладывать к разбитому лицу снег.

В это время на заднем фоне слышны громкие крики толпы, которая поинтересовались у победительницы, каким видом боевых единоборств она занималась.

«Нет, я только гимнастикой занимаюсь», - ответила она.

Публикацией видеоролика с дракой заинтересовалась прокуратура Камчатского края.

Пресс-служба ведомства сообщила о начале проверки по факту ЧП.

«По предварительным данным, драка произошла 28 января в краевой столице. Полицейские установили личность одной из участниц, ей 14 лет», - заявили в пресс-службе.

Правоохранители установят обстоятельства события и дадут оценку работе должностных лиц системы органов профилактики.

Ранее подростки выбросили одноклассницу из окна школы в центре Москвы.

Драки Дети Прокуратура РФ Школы Камчатка
29 января 2024, 15:23
Полиция начала поиск пассажира, который помог высадить кота Твикса из поезда
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы приступили к розыску пассажира, который помог проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербурга высадить на мороз кота Твикса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, кот выбрался из переноски в 12:23, 11 января. Другие пассажиры рассказали проводнице о блуждающем Твиксе, однако она не сумела найти владельца и попросила другого пассажира вынести животное на улицу на станции «Киров».

Спустя 7,5 часа хозяин Твикса обнаружил его пропажу, когда поезд прибыл на станцию «Галич». После этого началась масштабная поисковая операция по поиску кота, однако его обнаружили погибшим.

Следственный комитет квалифицировал дело как жестокое обращение с животными , однако фигурантом уголовного процесса пока что никто не стал. Будущему обвиняемому грозит лишение свободы сроком до трех лет, арест на шесть месяцев либо штраф до 80 тысяч рублей.

Правоохранительные органы приступили к розыску пассажира, который помог проводнице поезда Екатеринбург - Санкт-Петербурга высадить на мороз кота Твикса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уголовное дело Животные Поезда
29 января 2024, 13:20
«Корней не преступник». Брат Тарасова — о задержании бойца поп-ММА в Петербурге
РИА «Новости»
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На бойца поп-ММА, рэпера и блогера Корнея Тарасова обижены полицейские за то, что тот называет их «мусорами». Об этом заявил «360» его брат Артем Тарасов. Мужчина рассказал подробности задержания артиста.

После этого полиция забрала бойца в участок. После Корней записал брату голосовое сообщение, в котором сообщил, что его увезли правоохранители.

«Пытаются на меня повесить, но ты не переживай, у меня ничего нет. Ты знаешь, я такими делами не занимаюсь. Если даже что-то будет, то это мне подкинули», - привел Артем слова брата.

Накануне в полицейский участок приходила мать Тарасова. По словам Артема, дежурный оскорбил ее. Когда она переспросила, куда ее послали, полицейский сказал, что они «находятся по разные стороны баррикад».

«Полицейские все обижены на Корнея, потому что он везде говорит „мусора“», - заметил Артем.

Также появилась информация о драке с участием блогера. Якобы боец поп-ММА нанес тяжкие телесные повреждения 18-летнему парню. Однако Артем не поверил в это. По его мнению, драки не было, а правоохранителям следует ловить реальных преступников.

По словам Артема, блогер принимал участие в мероприятии, посвященном полному снятию блокады Ленинграда. Затем его пригласили на концерт, на котором рэпер выступил в качестве хедлайнера.

Информация об аресте Корнея Тарасова появилась в Telegram-канале KORNEY TARASOV MMA. Там сообщили, что блогер находится в 76-м отделе полиции Центрального района.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», концерт Тарасова состоялся в клубе «Грибоедов». При этом задержали блогера после выступления за драку, которая произошла на Лиговском проспекте.

Собеседники канала уточнили, что пострадавший парень столкнулся с Тарасовы на улице. Боец находится в окружении нескольких человек. Приятели пострадавшего узнали рэпера. Однако самому артисту, по их мнению, это не понравилось. После чего завязалась драка.

Уголовное дело Животные Поезда
29 января 2024, 12:27
Полиция вычислила приметы двух убийц краснокнижного тигра в Приморье
РИА «Новости»
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В Пожарском районе Приморья нашли останки краснокнижного амурского тигра. Его подстрелили, ударили по голове и разделали. Полицейские обнаружили следы обуви двух человек и устроили проверку, сообщил Telegram-канал Shot.

Инспекторы Госохотнадзора наткнулись на останки редкого животного в 20 километрах от села Ясеневый. По данным канала, убитому тигру было пять лет. Сначала ему выстрелили из гладкоствольного ружья под лопатку, потом ударили тяжелым предметом по голове и порезали тушу. Лапы животного оставили в полутора километрах от места нападения.

Правоохранители нашли следы двух подозреваемых. Они приехали на охоту на машине и ходили в обуви 44-го и 46-го размеров. Журналисты сообщили, что первым делом проверят всех жителей Ясеневого, получивших разрешение на оружие.

Полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 258.1 УК России «Незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих в видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Следком запросил передать материалы расследования, так как дело стало резонансным.

Прокуратура Приморья сообщила, что с места преступления изъяли и отправили на экспертизу отрезанные ножом голову, хвост, лапы и шкуру тигра.

Охоту на краснокнижное животное запретили. В 2018 году за убийство амурского тигра мужчину приговорили к двум годам тюрьмы условно, штрафу и конфискации.

Приморье Животные

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