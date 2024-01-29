Второй пилот разбившегося в Афганистане самолета попал в реанимацию в Москве

По данным канала, пилот Аркадий Грачев получил серьезные травмы и переломы шейного отдела позвоночника. В настоящее время его начали готовить к операции и перевели в реанимационное отделение.

Его коллега, пилот Дмитрий Беляков, после приезда в Москву находился в более тяжелом состоянии. В пятницу у него произошел инфаркт , ему потребовалась операция. Однако после успешного хирургического вмешательства, по сообщениям источников Shot, состояние Белякова улучшилось, и его перевели из реанимации в обычную палату кардиологии.

Крушение самолета произошло 21 января , когда во время полета над Афганистаном пилоты столкнулись с проблемами в работе двигателей. Самолет упал в горах в районе Бадахшана. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо - оба пилота и два члена экипажа. Летевшие на борту супруги из Волгодонска погибли.

Пилота Грачева и его жену может ждать тюремный срок из-за плохого состояния самолета и ошибок в пилотировании.