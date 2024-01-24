На рухнувшем в Белгородской области борту, по его словам, находились 65 военнопленных. Еще 80 человек летели в другом самолете. Андрей Картаполов заявил, что их удалось спасти.

«Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 военнопленных. Его успели развернуть», - сказал он.

Власти Украины, по словам депутата, знали о готовящемся обмене военнопленными и о том, каким образом их доставят. Несмотря на это самолет сбили. Андрей Картаполов заявил, что удар нанесли тремя ракетами американского зенитного ракетного комплекса Patriot или немецкого IRIS-T.

Ил-76 рухнул днем 24 января в районе хутора Кривой. Кроме пленных на нем летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Крушение сняли на видео.