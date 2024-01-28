Второклассница в Волгограде задохнулась во время игры из-за ремня пальто

Происшествие случилось в многоквартирном доме на Горнополянском разъезде. Школьница умерла от удушья во время игры с ремнем от пальто. В итоге девочку не удалось спасти.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, где на момент ЧП были родители ребенка.

Ранее четырехлетний мальчик в Саратове погиб во время игры с котенком. Ребенок запутался в шнурке от брюк и задохнулся. За внуком смотрела бабушка, но в момент случившегося отвлеклась. Шнурок был привязан к двери, мальчик играл с ним, а потом запутался, в итоге повис и умер. Признаков насильственной смерти у него не нашли.