28 января 2024, 00:48

Второклассница в Волгограде задохнулась во время игры из-за ремня пальто

Freepik
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Второклассница в Волгограде играла с ремнем от пальто, запуталась в нем и задохнулась. Об этом сообщил источник Рен.ТВ.

Происшествие случилось в многоквартирном доме на Горнополянском разъезде. Школьница умерла от удушья во время игры с ремнем от пальто. В итоге девочку не удалось спасти.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, где на момент ЧП были родители ребенка.

Ранее четырехлетний мальчик в Саратове погиб во время игры с котенком. Ребенок запутался в шнурке от брюк и задохнулся. За внуком смотрела бабушка, но в момент случившегося отвлеклась. Шнурок был привязан к двери, мальчик играл с ним, а потом запутался, в итоге повис и умер. Признаков насильственной смерти у него не нашли.

Дети
28 января 2024, 00:44
Офицер спас потерявшего сознание подростка в Волгограде
РИА «Новости»
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В Сети появилось видео спасения молодого человека на остановке в Волгограде. Подробности рассказало издание kp.ru.

Инцидент произошел накануне на остановочном комплексе «Монолит» в Краснооктябрьском районе города. Молодому человеку стало плохо, он забился в судороге и упал со скамейки. Люди на остановке не предпринимали никаких попыток помочь парню. Мимо по противоположной стороне дороги проезжал военный. Остановившись на светофоре, он увидел человека на земле и бросился на помощь.

Все случилось под камерой видеонаблюдения. На кадрах, размещенных в местном паблике , видно, как мужчина оказывал подростку первую помощь. Парень пришел себя, его передали медикам скорой помощи.

Жительница Аргаяша рассказала о спасении девочки из-под поезда. Девочка едва не оказалась под составом, но ее практически из-под колес выхватила Юлия Мучкина, и они вместе упали в снег.

Дети Скорая помощь Военные
27 января 2024, 23:43
Полиция арестовала девять человек из-за драки на юге Москвы
Pxhere
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Девять человек минувшей ночью устроили потасовку в районе Орехово-Борисово Южное в Москве. Участников конфликта арестовали на 15 суток, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе московского главка МВД России.

Бытовой конфликт перерос в драку на улице Тамбовской. В результате никто не пострадал.

«Принятыми мерами были задержаны девять человек и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для проверки на причастность к данному правонарушению», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители составили административные материалы, а всех арестованных поместили в специальное учреждение. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Также ведутся следственно-оперативные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.

Накануне в метро Москвы словесная перепалка двух пассажиров закончилась дракой. В результате одного из конфликтующих ранили отверткой, ему понадобилась медицинская помощь.

Драки Уголовное дело Полиция Москва
27 января 2024, 23:26
Упавший в Афганистане самолет Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки
Pixabay
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Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании, которая не имела лицензии на авиаперевозки, в том числе пассажирские. Об этом рассказала следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Мария Трубникова, ее процитировало РИА «Новости».

Следователь рассказала, что самолет Falcon 10 принадлежал компании ООО «Атлетик-групп», учредителем и гендиректором которой является экс-супруга второго пилота Аркадия Грачева. Летал на лайнере непосредственно сам Грачев.

«Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», - заявила Трубникова.

Самолет Falcon 10 потерпел крушение в Афганистане в горной местности. Лайнер выполнял частный медицинский рейс из Таиланда в подмосковный Жуковский. На борту было два члена экипажа, два медика и два пассажира. Последние - супружеская пара - погибли которые при крушении.

Афганистан Авиакатастрофы СК РФ Самолеты Таиланд
27 января 2024, 22:26
Дом с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону признали аварийным в 2020 году
Freepik
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Пятиэтажный жилой дом в Ростове-на-Дону, у которого обрушилась стена, признали аварийным еще в 2020 году. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, жильцам ранее предлагали переселиться в маневренный фонд, но они все отказались.

«Эвакуировано 95 человек. В настоящее время в Ворошоловском районе на базе 82-й школы организован пункт временного размещения. Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда. Мы не оставим людей в беде», - заявил Логвиненко.

Он отметил, что в 00:00 по московскому времени проведут внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об обрушении стены в жилом доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону стало известно сегодня вечером. Жильцы услышали скрежет и грохот, выбежали на улицу и увидели, что часть постройки покосилась и обрушилась.

Обрушения Аварийное жилье

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