Вторая школьница пропала в Свердловской области за последние две недели

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Рост пропавшей школьницы - 170 сантиметров. У девочки нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

«Была одета в черную жилетку с капюшоном, синие джинсы, черную кепку», - сообщили в региональном отделении «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, девочка вышла из дома 15 октября и не вернулась. Любую информацию о местонахождении ребенка попросили сообщать по телефонам: 112, 8(800)700-54-52 или 8(953)606-98-87.

Это уже вторая девочка, пропавшая в Свердловской области за последние две недели. В среду, 4 октября, 14-летняя школьница исчезла в Октябрьском районе Екатеринбурга. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

В августе в Каменске-Уральском нашли погибшей 16-летнюю девушку.

Тело школьницы без признаков насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Как стало известно, во время своей последней прогулки она разговаривала с отцом по телефону , отправила видеообращение своему молодому человеку и оставила на своей странице в социальной сети шутливое послание, в котором попросила «не убивать и не насиловать» ее, так как идет ночью одна.

Позже полицейские задержали местного жителя по подозрению в убийстве. У него нашли пропавший смартфон погибшей школьницы и ее документы. Но дело все еще ставит у тупик следователей. В воскресенье, 15 октября, стало известно, что следствие запросило эксгумацию тела погибшей , чтобы провести дополнительные экспертизы.