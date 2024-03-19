19 марта 2024, 12:34

«Вся всмятку». Один человек погиб в ДТП с КамАЗом в Зеленограде

Телеканал «360»
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Массовая авария с участием трех авто произошла 19 марта в Зеленограде. Дорогу не поделили две легковушки — Honda Civic и Toyota Auris, а также КамАЗ. Подробности сообщил источник «360».

Машины столкнулись недалеко от баптисткой церкви. В результате аварии погиб человек, находившийся в Honda Civic.

Еще один, из Toyota Auris, пострадал. По данным источника, помощь ему оказывали медики в машине скорой. Информация о состоянии участника ДТП не поступала.

Очевидец рассказал «360», что видел две поврежденные легковушки.

«У одной была разворочена вся крыша, другая была вообще вся всмятку. Там же были две пожарные машины, стояла машина скорой, машина аварийной службы и много полиции», - сообщил он.

Ранее один человек пострадал в аварии с автобусом на востоке Москвы. Две легковушки и общественный транспорт столкнулись в Новогирееве на пересечении с Зеленым проспектом.

Скорая помощь ДТП Дороги Машины
19 марта 2024, 12:13
Машина провалилась на парковке в Москве
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Прорыв трубы на Щелковском шоссе у дома 25/15 в Москве привел к подмыванию части тротуара. Из-за этого под припаркованной легковушкой Kia Rio образовалась дыра, куда машина и провалилась. Подробности ЧП сообщил источник «360».

Авария произошла в ночь на 19 марта. На парковке, где стояла машина, обвалился грунт, в итоге авто оказалось в яме.

Дыра в асфальте оказалась внушительной - пять на три метра. Была угроза дальнейшего обрушения. Обошлось без пострадавших.

В группе «Подслушано в Гольяново» соцсети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали фото с места происшествия. На снимках видно, что асфальт просел под машиной такси. Участок огородили. В восстановительных работах задействовали работников «Мосводоканала».

Ранее большой участок асфальта провалился на Международной улице в Москве. По случайности машин рядом не оказалось, очевидцы сразу же сообщили о ЧП в коммунальные службы.

Фото Такси Машины Москва
19 марта 2024, 11:53
Против россиянки завели дело за попытку вывоза за границу дневника Геббельса
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Таможенные службы Хабаровска конфисковали у 39-летней гражданки России экземпляр запрещенной книги «Дневники 1945 года. Последние записи», с фрагментами дневников Пауля Йозефа Геббельса, известного пропагандиста нацистской Германии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Запрещенную литературу обнаружили при проверке багажа женщины, которая собиралась выехать в Китай через таможенный пост «Покровка». По словам женщины, она везла книгу для личного прочтения, не зная о ее нелегальном статусе в Российской Федерации.

Проведенная экспертиза подтвердила, что авторство издания принадлежит ведущему идеологу нацизма, министру национального просвещения и пропаганды Германии, и включено в Федеральный список экстремистских материалов. В тексте присутствуют элементы, которые лингвистически и психологически оправдывают дискриминационные и насильственные действия в отношении евреев, основанные на их национальности.

В связи с этим против женщины возбудили административное дело.

Германия Книги Таможня
19 марта 2024, 09:43
Гендиректора студии дизайна застрелили в чайхане в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге на Московском проспекте в ресторане «Чабрец» застрелили гендиректора студии дизайна. Предположительно, с ним жестоко расправились из-за долга, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 40-летний владелец компании проживал в поселке Елизаветино в Гатчинском районе. Он задолжал стрелявшему определенную сумму. После убийства в кармане мужчины обнаружили 2,3 миллиона рублей. «Mash на Мойке» уточнил, что эти деньги были частью долга.

Стрелявшему из пистолета ТТ тоже 40 лет. Его уже привлекали к ответственности за кражу и нарушения ПДД, а также суд два раза прекращал дела о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину задержала полиция.

В Новосибирской области местную жительницу заподозрили в убийстве подруги из-за «гробовых» денег. Женщина ударила потерпевшую ножом во время застолья.

Санкт-Петербург Убийства Стрельба
19 марта 2024, 09:25
Московская школьница попала в больницу после драки со сверстницей
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В Южном округе Москвы в одной из школ восьмиклассница набросилась с кулаками на девочку из параллели. Пострадавшую увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщил Telegram-канал Shot.

Мать избитой школьницы рассказала журналистам, что ее дочка вместе с кадетским классом и учителем отправилась на диспансеризацию в поликлинику в районе Братеево. Девочка очень спешила на тренировку, поэтому попросила пропустить ее вне очереди к врачу. Это возмутило учениц из параллельного класса.

Женщина пояснила изданию, что школьница сначала напала на ее дочь в поликлинике, а через несколько дней подловила с подругами в школьном туалете и избила. Пострадавшую привезли в травматологию, где медики выявили у нее сотрясение мозга и травму головы.

Мать отметила, что нападавшая давно третировала ее дочь, уточнил Shot. Более того, агрессивная старшеклассница уже приходила в школу с лезвием и угрожала другим девочкам, также она попадала в поле зрения полицейских. После случившегося началась проверка.

Под Челябинском толпа школьниц избила за гаражами одноклассницу. Следователи организовали проверку по статье «Истязание».

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