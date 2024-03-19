«Вся всмятку». Один человек погиб в ДТП с КамАЗом в Зеленограде

Машины столкнулись недалеко от баптисткой церкви. В результате аварии погиб человек, находившийся в Honda Civic.

Еще один, из Toyota Auris, пострадал. По данным источника, помощь ему оказывали медики в машине скорой. Информация о состоянии участника ДТП не поступала.

Очевидец рассказал «360», что видел две поврежденные легковушки.

«У одной была разворочена вся крыша, другая была вообще вся всмятку. Там же были две пожарные машины, стояла машина скорой, машина аварийной службы и много полиции», - сообщил он.

Ранее один человек пострадал в аварии с автобусом на востоке Москвы. Две легковушки и общественный транспорт столкнулись в Новогирееве на пересечении с Зеленым проспектом.