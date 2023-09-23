ВСУ вновь попытались атаковать Севастополь ракетами
В Севастополе, по предварительным данным, отработала система противовоздушной обороны, обломки ракеты упали возле причала в районе Сухарной балки. Информацией поделился губернатор Михаил Развозжаев в Telegram-канале.
На место выехали представители всех спецслужб. Глава Севастополя попросил гостей и жителей города сохранять спокойствие.
Накануне днем ВСУ ударили по штабу Черноморского флота. По данным СМИ, использовались британские ракеты Storm Shadow.
Российская система ПВО сбила пять ракет. Осколки повредили историческое здание штаба. После атаки один военнослужащий Черноморского флота пропал без вести. Поначалу появилась информация о его гибели. В здании штаба случился пожар, его удалось локализовать лишь вечером.
Во время ракетной атаки ВСУ возле Черного моря засекли разведывательный самолет США P-8A Poseidon. Возможно, он отслеживал позиции кораблей флота и российских комплексов ПВО.