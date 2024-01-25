«По данным французского военного источника, разбившийся Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии», - говорится в публикации.

Военно-транспортный самолет, перевозивший пленных бойцов ВСУ днем 24 января, рухнул в поле. В результате крушения погибли и все 65 пленных, и трое сопровождающих, и весь экипаж из шести человек. Украинские СМИ сразу признали, что самолет сбили ВСУ, но позже, когда стало известно, кто находился на борту, удалили сообщения и принялись выдвигать другие версии.

СБУ возбудила уголовное дело по статье о «нарушении законов и обычаев войны», одним из пунктов которой является «жестокое обращение с военнопленными».

Самолет Ил-76 в Белгородской области сбили из переданного Украине американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщило издание France Info , сославшись на «французский военный источник».