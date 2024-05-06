Встали на полтора часа.Травма пассажирки привела к затору из трамваев в Екатеринбурге

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:Женщина упала в салоне одного из трамваев, уточнило издание со ссылкой на сотрудника диспетчерской ЕМУП «Гортранс». Пострадавшей сразу же вызвали скорую помощь.

По словам собеседника Ura.ru, трамваи простояли около полутора часов. Данных о состоянии пассажирки он не привел.

В СМП журналистам подтвердили вызов медиков на место происшествия. Женщину после осмотра доставили в Центральную городскую клиническую больницу № 24.

В конце апреля ДТП с трамваем произошло в Казани. В результате его столкновения с Hyundai Solaris пострадал один человек. Травмы получила пассажирка легковушки, когда выходила из салона машины. Ей потребовалась госпитализация.