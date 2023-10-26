Вспышку неизвестной инфекции зафиксировали в Красноярском крае
Симптомы пока не определенного заболевания выявили у нескольких жителей поселка Ессей на севере Красноярского края. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщило РИА «Новости».
В ведомстве обратили внимание, что у заболевших выявили признаки сыпи на теле. Тяжелых случаев нет, подчеркнули представители министерства.
По информации местного издания «Эвенкийская жизнь» , в общей сложности заболели около 40 человек. Большая часть из них - школьники. Основной симптом - красноватая сыпь. В КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» заявили, что держат ситуацию под контролем.
В четверг, 26 октября, в Ессей вылетел санитарный рейс. В поселок доставят эпидемиологов, специалистов Роспотребнадзора и санэпидемстанции. Они сделают забор биоматериала, чтобы поставить диагноз заболевшим, уточнила газета.