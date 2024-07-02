Вспышка сальмонеллеза произошла в Братске. Пострадавшие ели салат

Вечером 28 июня в Mexiko собрались две компании. Одна отмечала 50-летний юбилей, а другая - школьный выпускной. Салат «Цезарь» имел странный привкус. Многие из тех, кто ел его, на второй-третий день попали в больницу с болью в животе, высокой температурой и другими симптомами отравления.

«Каким-то он (соус к салату „Цезарь“ - прим. ред.) слишком кислым был», - рассказал один из выпускников.

Парень почувствовал себя плохо 29 июня. По его словам, двух пострадавших одноклассников перевели в реанимацию. Другая участница банкета не отравилась, хотя тоже отдыхала в этом кафе. Госпитализировали ее мужа и беременную племянницу.

Количество пострадавших увеличилось до 32 человек, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Из них одного оставили на амбулаторном лечении. Заболевание протекало по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести, у 10 заболевших диагностировали сальмонеллез.

Кафе-бар Mexico закрыли.

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пятеро пострадавших - несовершеннолетние.

В Челябинске сальмонеллез нашли у питона , с которым фотографировались туристы. Очевидцы пожаловались в Роспотребнадзор из-за больного вида змеи.