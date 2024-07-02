02 июля 2024, 12:49

Вспышка сальмонеллеза произошла в Братске. Пострадавшие ели салат

РИА «Новости»
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В Братске произошло массовое отравление. С острой кишечной инфекцией госпитализировали посетителей кафе-бара, сообщил сайт kp.ru.

Вечером 28 июня в Mexiko собрались две компании. Одна отмечала 50-летний юбилей, а другая - школьный выпускной. Салат «Цезарь» имел странный привкус. Многие из тех, кто ел его, на второй-третий день попали в больницу с болью в животе, высокой температурой и другими симптомами отравления.

«Каким-то он (соус к салату „Цезарь“ - прим. ред.) слишком кислым был», - рассказал один из выпускников.

Парень почувствовал себя плохо 29 июня. По его словам, двух пострадавших одноклассников перевели в реанимацию. Другая участница банкета не отравилась, хотя тоже отдыхала в этом кафе. Госпитализировали ее мужа и беременную племянницу.

Количество пострадавших увеличилось до 32 человек, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Из них одного оставили на амбулаторном лечении. Заболевание протекало по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести, у 10 заболевших диагностировали сальмонеллез.

Кафе-бар Mexico закрыли.

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пятеро пострадавших - несовершеннолетние.

В Челябинске сальмонеллез нашли у питона , с которым фотографировались туристы. Очевидцы пожаловались в Роспотребнадзор из-за больного вида змеи.

Болезни Иркутская область Роспотребнадзор Продукты
02 июля 2024, 13:00
Появилось видео взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке
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При взрыве газа в многоквартирном доме Стерлитамака откинуло девушку с коляской. Этот момент попал на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

Пострадавшая набирала код домофона, чтобы войти в дверь. Взрывной волной ее откинуло в сторону. Состояние девушки и ребенка в коляске неизвестно.

Взрыв произошел около 11:00 в квартире, в которой работали специалисты газовой службы, они выясняли причины утечки газа. Смертельные травмы получила одна женщина. Пострадали два газовщика и два ребенка, их доставили в больницу.

Очевидцы происшествия рассказывали 360.ru, что осколки стекла от окон в квартирах на первом и втором этажах разлетелись на 10 метров.

Прибывшие на место спасатели вывели из дома порядка 80 жильцов , устанавливаются причины произошедшего.

Башкирия Газ Взрывы Видео
02 июля 2024, 12:59
Баллон взорвался на крыше автобуса в Москве. Водителя заблокировало внутри
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Автобус загорелся в Ижорском проезде на севере Москвы, сообщил 360.ru источник в экстренных службах. Перед возгоранием на крыше транспортного средства взорвался баллон.

ЧП случилось на территории промзоны. Рядом с горящим автобусом проходят высоковольтные провода, отметил собеседник 360.ru.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Также прибыли две бригады скорой помощи. Водитель автобуса заблокирован внутри, подчеркнул источник.

Движение по Ижорской улице полностью перекрыли.

Взрывы Автобусы Москва
02 июля 2024, 12:53
Пять человек с ожогами госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке
РИА «Новости»
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В Стерлитамаке при взрыве газа пострадали не менее семи человек. Из них пять взрослых госпитализировали с ожогами, сообщил Минздрав Башкирии.

«Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой. На данный момент госпитализировано пять взрослых пациентов с ожогами различной степени», - сообщила пресс-служба.

Еще два ребенка, по информации Минздрава, получили травмы. Одного из них после осмотра отпустили домой, второго направили к нейрохирургу на консультацию. Пресс-служба министерства подтвердила, что один человек скончался на месте происшествия.

К месту взрыва прибыли восемь машин скорой помощи. В Стерлитамак отправилась специально созданная бригада врачей-комбустиологов.

Башкирия Газ Взрывы
02 июля 2024, 12:28
Обстановка после взрыва. Появились кадры из пострадавшей многоэтажки в Башкирии
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Выбитые окна и двери, покореженная входная группа подъезда — так выглядят последствия взрыва бытового газа в доме на улице Артема в Стерлитамаке. Видео с места ЧП показала региональная прокуратура.

Выбитые окна и двери, покореженная входная группа подъезда - так выглядят последствия взрыва бытового газа в доме на улице Артема в Стерлитамаке. Видео с места ЧП показала региональная прокуратура.

Взрыв прогремел в 11:00, когда в одной из квартир работали сотрудники газовой службы. Они выясняли причины утечки газа.

В результате смертельные травмы получила женщина. Пострадали два ребенка и два газовщика. Их госпитализировали.

Очевидица ЧП в беседе с 360.ru отметила, что осколки от выбитых окон в квартирах на первом и втором этажах разлетелись примерно в радиусе 10 метров. Саму девушку в момент взрыва словно оглушило.

Кроме того, по ее словам, во время ЧП тяжелой домофонной дверью от подъезда отшвырнуло девушку с ребенком , которая как раз хотела зайти внутрь.

Башкирия Газ

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