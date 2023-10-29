Вспышка норовирусной инфекции произошла в рязанской школе

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«Среди сотрудников и учащихся школы № 1 в Рязани с 26 октября зафиксировали 91 случай заболевания норовирусной инфекции. Они получают необходимое лечение под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в школе начались дезинфекционные мероприятия, все очные учебные занятия приостановили.

«Специалисты отобрали образцы сырья и готовой продукции, смывы с поверхностей. Идут лабораторные исследования, результаты станут известны позднее», - добавили в Роспотребнадзоре.

Норовирус проявляется в кишечной симптоматике - повышении температуре тела и рвоте. Как правило, инфекции этого типа передаются вместе с пищей при нарушении норм обработки фруктов и овощей, несоблюдении правил личной гигиены и несоблюдении технологии приготовления блюд.