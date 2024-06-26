Вспышка газа произошла на руднике в Соликамске

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«Произошла вспышка газа, пострадали два человека, задействован ПМЛЛПА, персонал выведен на поверхность», - заявил представитель компании.

Авария случилась в Соликамске на руднике СКРУ-3 в 03:27 (01:27 по московскому времени). Причину выяснят специалисты. Другие производственные объекты «Уралкалия» продолжили работать в штатном режиме.

Компания в составе группы «Уралхим» занималась производством и экспортом калийных удобрений. Пять ее рудников и семь обогатительных фабрик расположены в Березниках и Соликамске.

Крупный пожар из-за неисправности электропроводки произошел в административном здании во Фрязине. Власти сообщили о гибели шести человек.