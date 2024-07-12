Вспыхнувший накануне пожар потушили в Крыму
Пожарные полностью ликвидировали пожар на 15 гектарах, вспыхнувший накануне в горно-лесной местности вблизи Судака. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Огонь охватил помещение на 13-м этаже, там загорелись вещи и мебель. Мужчину удалось спасти, его осматривают врачи скорой помощи.
Жертвой пожара стала женщина. Еще 10 жильцов самостоятельно эвакуировались из подъезда.
Ночью 12 июля пожар вспыхнул в Солнечногорске. Клуб «Карэ» сгорел дотла. В соседнем помещении находился зоомагазин - животных спасли.
Накануне в Подольске загорелась крыша многоэтажного дома. На место прибыли полиция, скорая и спасатели. В результате пожара никто не пострадал.
Посольство находится в центре столицы, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Последствия вандализма устраняют рабочие.
На опубликованных кадрах видно, что краска попала на баннеры с фотографиями достопримечательностей Чехии под флагами России и Евросоюза.
Ранее скрывший лицо вандал надругался над государственными символами в Петербурге. Он вылил краску на три национальных флага и два Знамени Победы на проспекте Королева. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.
По данным источника, мужчина в темное время суток из шприца выплеснул краску на флаг, установленный на крыльце здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: о надругательстве над государственным флагом РФ и о реабилитации нацизма.
«Как сказали на месте, началось все с веранды. Пожарные вскрыли дверь зоомагазина, и мы вытащили клетки со зверушками», - рассказал очевидец.
По его данным, спасли всех животных, но в помещении остались аквариумы.
«В здании света нет, фильтры не работают, воздух не поступает. Надежда, что генераторы включат для поддержания, если их не залили», - добавил источник.
Спасенных животных планируют отдать на передержку.
Пожар в Солнечногорске начался ночью 12 июля. Огонь локализовали в 07:05, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.