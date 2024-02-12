Вспыхнувший на трассе М5 грузовик сняли на видео

Возгорание произошло утром 12 февраля на 1646-м километре трассы Москва - Челябинск. В ведомстве не уточнили причину ЧП, но сообщили, что никто не пострадал. Пресс-служба Госавтоинспекции объявила о закрытии движения.

На кадрах охваченный огнем грузовик стоял на обочине недалеко от построек. К месту ЧП подъехали две пожарные машины и одна полицейская.

На Сахалине в Тымовском районе произошло смертельное ДТП. Иномарка под управлением пьяного человека без водительских прав выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. Погибли три человека, двоих госпитализировали. Среди пострадавших - семилетний ребенок. Госавтоинспекция показала видео с места аварии.