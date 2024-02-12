12 февраля 2024, 08:44

Вспыхнувший на трассе М5 грузовик сняли на видео

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В Челябинской области грузовик загорелся на обочине трассы М5 «Урал». На время тушения в месте аварии ограничили автомобильное движение, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Возгорание произошло утром 12 февраля на 1646-м километре трассы Москва - Челябинск. В ведомстве не уточнили причину ЧП, но сообщили, что никто не пострадал. Пресс-служба Госавтоинспекции объявила о закрытии движения.

На кадрах охваченный огнем грузовик стоял на обочине недалеко от построек. К месту ЧП подъехали две пожарные машины и одна полицейская.

На Сахалине в Тымовском районе произошло смертельное ДТП. Иномарка под управлением пьяного человека без водительских прав выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. Погибли три человека, двоих госпитализировали. Среди пострадавших - семилетний ребенок. Госавтоинспекция показала видео с места аварии.

Пожары Челябинская область Грузовики Дороги
12 февраля 2024, 08:22
Подросток на Сахалине столкнулся со сноубордистом и впал в кому
РИА «Новости»
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В Сахалинской области сноубордист столкнулся с инструктором и получил серьезные травмы. Об этом сообщил спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» на своем сайте.

«На „Горном воздухе“ произошло тяжелое столкновение катающихся. В связи с этим инцидентом мы напоминаем о важности соблюдения правил безопасности и взаимовежливости на склоне», - заявила пресс-служба.

Детали происшествия раскрыли корреспонденту сайта astv.ru. По словам представителя спорткомплекса, 11 февраля сноубордист при спуске по трассе «Запад верх» врезался в инструктора, который тренировал детей, и потерял сознание. Ему оказали первую помощь, зафиксировали и на средней станции передали фельдшерам скорой помощи.

Очевидцы рассказали журналистам, что пострадавшему сноубордисту 16 лет. По их словам, после столкновения парень впал в кому.

В Кабардино-Балкарии сноубордист умер при сходе лавины на горе Чегет. По версии следствия, компания отдыхающих каталась за пределами полосы.

Туризм
12 февраля 2024, 07:13
Бургеры с сальмонеллой стали причиной массового отравления в Приморье
РИА «Новости»
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Причиной массового отравления в Дальнереченске стал сальмонеллез. Работу кафе «М-Бургер» временно приостановили, сообщило Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

«При проведении исследований молекулярно-генетическим методом в лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае“ из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла», - сообщила пресс-служба.

В самом кафе, по информации ведомства, нашли многочисленные нарушения санитарных норм. Например, сотрудники не прошли медосмотр, блюда приготовили без соблюдения технологии, а на сырье не предоставили товаросопроводительную документацию. Роспотребнадзор объявил, что работу бургерной приостановили, расследование продолжили.

С острой кишечной инфекцией госпитализировали 22 жителя Дальнереченска - посетителя кафе. Возбудили уголовное дело.

Болезни Приморье Роспотребнадзор Продукты
12 февраля 2024, 06:50
Бездомный сгорел в деревянной постройке на востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Сокольниках утром 12 февраля сгорела деревянная незаконная постройка. Погиб один человек, сообщил источник «360».

Огонь заметили около пяти часов утра в лесополосе на углу проспекта Ветеранов и Большой Оленьей улицы. Горела деревянная самовольно возведенная постройка размером два на три метра, площадь пожара достигла шести квадратных метров.

К 05:25 возгорание локализовали, открытый огонь ликвидировали. Спустя минуту пожар полностью потушили. В очаге возгорания обнаружили тело человека без определенного места жительства.

В Тольятти горел гостиничный комплекс. Огонь охватил 800 квадратных метров, пострадали два человека. МЧС России показало видео тушения пожара. Власти города сообщили, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

Пожары Москва
12 февраля 2024, 02:27
Полиция Тюмени проверит информацию об избиении случайных прохожих подростками
РИА «Новости»
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Полиция Тюмени проводит проверку информации об избиении группой подростков случайных прохожих. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В местных пабликах появился видеоролик, на котором компания подростков избивает одного человека на улице, и еще одного в помещении. В посте авторы Telegram-канала написали, что «малолетки снимают видео избиения толпой ради забавы».

«Проводится проверка по факту выявленного в одном из мессенджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео», - заявили в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что после выяснения обстоятельств правоохранительные органы дадут правовую оценку произошедшего и примут меры.

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту избиения подростка мужчинами. По утверждению матери пострадавшего, причиной нападения стала его шапка - мужчины «из пивнушки» перепутали армейскую звезду на ней с кадетской.

Тюмень Видео Полиция Избиения

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