«Вспыхнул и потух». Спасатели показали последствия ЧП с самокатом в доме на западе Москвы

Спасатели пояснили, что самокат в момент ЧП стоял на зарядке. В результате никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Хозяйка вызвала пожарных и покинула жилье. Источник 360.ru ранее уточнял, что женщину осмотрели медики. Помимо нее, по его данным, в квартире находились еще четыре человека.

В МЧС после случившегося еще раз напомнили о правилах безопасности при обращении с электросамокатами.

Во-первых, их нельзя оставлять подключенным к сети без присмотра. При стопроцентном заряде электротранспорт надо отключить.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно вносить какие-либо конструктивные изменения в подобные устройства. При необходимости ремонта надо обращаться к профессионалам.

Еще один запрет касается использования поврежденного аккумулятора.