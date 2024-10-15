Вскрылись новые факты отравления зефиром на мальтите. Пострадавших десятки

«Среди пострадавших: десятки человек. Все они съели „Жизель“ и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею», - написали авторы материала.

В состав продукта входят все те же ингредиенты - мальтитный сироп и мальтит. Производство находится на том же заводе, где также производят «Классический» зефир для «Вкусвилла».

По информации Mash, Роспотребнадзор уже провел выездную проверку на предприятии, где выпускают зефир. Специалисты взяли образцы продукции, которая продавалась в магазинах.

Ранее несколько десятков человек пожаловались на симптомы отравления после употребления зефира «Классический» из «Вкусвилла».

Предварительно, недомогание у людей возникло из-за мальтита, который использовали в качестве заменителя сахара. Это вещество обладает слабительным эффектом и не рекомендуется к употреблению детям и женщинам. «ВкусВилл» опроверг сообщения о массовом отравлении.