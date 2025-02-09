«Всем конец». Неизвестный пообещал взорвать бомбу в ТЦ «Европейский» в Москве

Звонивший заявил, что заложил бомбу в ТЦ и добавил, что «через 10 минут всем конец». На место выехала Росгвардия и сотрудники ФСБ. Официальной информации пока не поступало.

В тюменском аэропорту 7 февраля на три часа задержали вылет рейса авиакомпании «Победа» из-за того, что местная жительница заявила о бомбе. Она это сделала, чтобы отделаться от надоедливого ухажера. Настойчивого мужчину и сообщившую о бомбе женщину забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.