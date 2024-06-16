16 июня 2024, 12:30

Всех участников захвата заложников в ростовском СИЗО ликвидировали

Читайте нас в: Google Новости

Всех участников захвата заложников в ростовском СИЗО удалось ликвидировать. Об этом сообщил RT со ссылкой на информацию ФСИН.

Перед этим источник СМИ утверждал, что ликвидировали двух боевиков, а четверых только ранили.

Заложники живы и не пострадали, их освободили в результате специальной операции.

Арестованные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, среди которых был начальник оперативного управления областного УФСИН Александр Богма. Террористы утверждали, что принадлежат к ИГИЛ*. Позже оказалось, что два года назад трое из террористов собирались взорвать здание Верховного суда в КЧР, но их вовремя задержала ФСБ.

После захвата заложников злоумышленники требовали предоставить им транспорт, оружие и возможность сбежать за границу. По данным СМИ, при них были пожарные топоры и резиновые дубинки , огнестрельного оружия не было. С захватчиками вели переговоры, однако спецподразделения сразу были готовы применить силу в случае, если попытки договориться зайдут в тупик.

*Запрещенная в России террористическая организация.

СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 13:39
Уголовное дело возбудили после смерти семилетнего мальчика во Владивостоке
Читайте нас в: Google Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика, который получил черепно-мозговую травму возле дома на улице Союзной во Владивостоке. Об этом информировала пресс-служба следственного управления СК по Приморскому краю.

Уголовное дело возбудили о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция - лишение свободы на два года.

Следователи осмотрели место происшествия и допрашивают родителей мальчика. Кроме того, СК уже назначил судебно-медицинскую экспертизу.

«По предварительным данным, ребенок совершил падение и получил черепно-мозговую травму», - говорится в сообщении.

Смерть наступила в медицинском учреждении.

В прокуратуре Приморского края ранее отмечали, что, со слов родителей мальчика, он травмировался, уронив на себя металлический мангал.

По предварительным данным, семья ребенка - иностранные граждане, которые арендовали дом во Владивостоке.

Уголовное дело Дети СК РФ Владивосток
16 июня 2024, 13:11
Следователи провели в Москве обыски после случаев отравления салатом
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Следователи обыскали в Москве компании и их складские помещения, где хранилась опасная продукция, которая могла привести к тяжелым отравлениям. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Правоохранители нашли на территории, прилегающей к складам, опасную продукцию. По информации следствия, работники пытались избавиться от нее. Следователи изъяли товары, документы, электронные носители и технику компании.

С 14 по 15 июня в московские больницы с признаками ботулизма попали 10 человек. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело, сообщил RT.

Роспотребнадзор выяснил, что отравления произошли из-за салатов от компаний ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт». Ведомство взяло ситуацию под свой контроль. Ботулизм вызвали два продукта: «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».

Роспотребнадзор Следственный комитет России Продукты Москва
16 июня 2024, 12:13
ФСИН проверит причастность сотрудников ростовского СИЗО или обвиняемых к ИГ
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление ФСИН проверит причастность сотрудников СИЗО в Ростове или обвиняемых к «Исламскому государству»*. Об этом написал Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Предполагается, что проверка установит, откуда у заключенных флаги террористической организации и ножи.

Несколько арестованных захватили в заложники двух работников СИЗО-1, в том числе начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму , утром 16 июня. Троих захватчиков ранее приговорили по террористической статье. Они заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*, продемонстрировав флаги организации, и потребовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность свободно уехать из страны. Захватчики, предположительно, вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками.

Через некоторое время в районе СИЗО началась стрельба. Захватчиков ликвидировали, заложников освободили.

* Запрещенная в России террористическая организация.

ФСИН СИЗО Переговоры Оружие
16 июня 2024, 11:54
Заложников из захваченного ростовского СИЗО освободили
Читайте нас в: Google Новости
Преступников, захвативших СИЗО в Ростовской области, ликвидировали. Заложников освободили, есть раненые. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

Ведомство подтвердило, что заложникам ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Shot , предварительно, погибли двое террористов.

СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО

Новости по теме