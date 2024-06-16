Всех участников захвата заложников в ростовском СИЗО ликвидировали

Перед этим источник СМИ утверждал, что ликвидировали двух боевиков, а четверых только ранили.

Заложники живы и не пострадали, их освободили в результате специальной операции.

Арестованные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, среди которых был начальник оперативного управления областного УФСИН Александр Богма. Террористы утверждали, что принадлежат к ИГИЛ*. Позже оказалось, что два года назад трое из террористов собирались взорвать здание Верховного суда в КЧР, но их вовремя задержала ФСБ.

После захвата заложников злоумышленники требовали предоставить им транспорт, оружие и возможность сбежать за границу. По данным СМИ, при них были пожарные топоры и резиновые дубинки , огнестрельного оружия не было. С захватчиками вели переговоры, однако спецподразделения сразу были готовы применить силу в случае, если попытки договориться зайдут в тупик.

*Запрещенная в России террористическая организация.