Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали
Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
Потасовка произошла на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. По горячим следам правоохранители задержали первых четырех участников конфликта.
«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта», - сообщили в МВД.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на Комендантском проспекте. Неизвестные открыли огонь недалеко от ЖК «Чистое небо».