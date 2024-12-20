Всех пострадавших при крушении танкеров в Керченском проливе выписали из больницы

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Днем в пятницу житель Санкт-Петербурга попытался поджечь здание военного комиссариата Ленинградской области на набережной Фонтанки. Об этом сообщила «Фонтанка».

Очевидцами ЧП стали пассажиры экскурсионного автобуса. Они заметили, как мужчина бросил сразу две бутылки с зажигательной смесью в окно на первом этаже.

Судя по кадрам, фитиль отлетел от бутылки, поэтому зажигательная смесь не причинила серьезного вреда дверям.

На место оперативно прибыли сотрудники следственных органов и МЧС. По данным источника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Задержали ли поджигателя, официально на данный момент неизвестно. По данным издания 47news , силовики поймали его по горячим следам.

Несколько дней назад военкомат в Санкт-Петербурге также пытались поджечь, попытку показали на видео.