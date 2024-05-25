25 мая 2024, 16:56

«Всего было четыре выстрела». Очевидец — о стрельбе по полицейским в Петербурге

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Мужчина четыре раза выстрелил в сторону сотрудников правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Очевидец случившегося заявил 360.ru, что после этого стрельба прекратилась.

«Было всего четыре выстрела, сейчас все оцепили, выстрелов нет. У машины Росгвардии прострелены два окна», - отметил он.

На снимке, который предоставил собеседник 360.ru, виден служебный автомобиль, который стоит во дворе дома. Рядом с ним никого нет.

В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что информация о конфликте со стрельбой на Народной улице, 27, поступила в днем 25 мая.

«На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции, но злоумышленник успел скрыться», - заявили в ведомстве.

Его личность удалось установить. Но, когда к месту жительства стрелка приехали правоохранители, он начал стрелять по ним и забаррикадировался в квартире. Полиция вместе с Росгвардией принимает меры, чтобы задержать мужчину.

Санкт-Петербург Стрельба Росгвардия Полиция
25 мая 2024, 14:22
Житель Якутии погиб во время прогулки на лодке по водоему
РИА «Новости»
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В Мегино-Кангаласском районе Якутии мужчина перевернулся на лодке в водоеме и утонул. Об этом в Telegram-канале сообщила региональная служба спасения.

По информации службы, ЧП произошло 25 мая в трех километрах от села Хаптагай. Мужчина 1987 года рождения выехал на лодке на водоем и перевернулся. Очевидцы сообщили спасателям о ЧП.

Прибывшие на место сотрудники водолазно-поискового подразделения около 8 утра по местному времени подняли тело утонувшего.

«Уважаемые жители республики! В данное время выходы на водоем категорически запрещены! Берегите свою жизнь и здоровье!» - напомнили в службе.

Днем ранее, 24 мая, в Анапе утонул ученик девятого класса. Подросток в компании отправился на морской пирс после последнего звонка, спрыгнул в воду за упавшей обувью и утонул.

Также ранним утром в субботу в Москве-реке выловили неопознанный труп в коричневом плаще.

Якутия Мужчины Водоемы
25 мая 2024, 13:26
«Крыша начала лететь с бешеной скоростью». Очевидец — о ЧП в школе Краснодара
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Часть кровли, которую сорвало ветром в школе Краснодара, полетела на шедших на линейку детей с бешеной скоростью. Об этом 360.ru рассказала одна из очевидцев случившегося.

«Все шли на построение классов, должна была начаться линейка. Крыша начала лететь на детей с бешеной скоростью», - поделилась она.

По словам собеседницы 360.ru, взрослые и ученики бросились доставать тех, кого накрыло куском кровли.

«Мы видели как вели ребенка с окровавленной головой, другой лежал на земле, все пытались привести его в сознание, пока мы ждали скорую», - сказала очевидица, добавив, что сейчас, по ее данным, с детьми все хорошо.

После ЧП учеников попросили вернуться в здание школы и не подходить к окнам. Когда детей отпустили по домам, у здания стояло много служебных машин. Специалисты просили всех как можно быстрее покинуть школьную территорию.

По данным краевого Минздрава, улетевшая со школы крыша травмировала 10 детей. Пострадавших срочно доставили в больницы для оказания помощи. Тяжелых случаев среди пострадавших нет.

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов заявил, что врачи отпустили на амбулаторное лечение всех детей, кроме одного мальчика. Ребенку понадобилась помощь хирургов и травматологов.

Дети Школы Краснодар
25 мая 2024, 13:01
Почти всех пострадавших при срыве кровли школы в Краснодаре выписали из больниц
РИА «Новости»
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Врачи в Краснодаре отпустили на амбулаторное лечение почти всех пострадавших в результате срыва части кровли школы в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Евгений Наумов.

«Из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой пришли позитивные новости. Почти все пострадавшие и доставленные в медучреждения ребята из школы № 29 уже дома. Еще один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали хирурги и травматологи», - написал он.

Наумов отметил, что жизням детей ничто не угрожает.

«Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Отдельная благодарность медикам. Вы - наши ангелы-хранители», - добавил глава города.

Ветер сорвал часть кровли школы № 29 в Краснодаре утром 25 мая, пострадали 12 человек. В краевом Минздраве отмечали, что пациентов в тяжелом состоянии в результате ЧП нет.

Школы Больницы Краснодар
25 мая 2024, 12:41
Полицейские посетили БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
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Полицейские в Екатеринбурге пришли с рейдом на закрытую БДСМ-вечеринку. Об этом сообщило издание E1.ru.

По информации источника, правоохранители нагрянули на мероприятие около двух часов ночи.

«Они рассортировали присутствующих на участников и организаторов. У первых переписали данные и отпустили. Только в четыре часа утра я добрался до Екатеринбурга, поскольку оттуда такси не вызвать. И это мне повезло еще», - рассказал очевидец происшествия на условиях анонимности.

В пресс-службе главка МВД по Свердловской области Ura.ru сообщили, что это было оперативно-профилактическое мероприятие. Подробности в ведомстве пообещали предоставить позднее.

В феврале полиция в Екатеринбурге прибыла на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика» в центральном районе города. Правоохранители составили 10 протоколов на присутствовавших в заведении.

Екатеринбург Полиция

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