«Всего было четыре выстрела». Очевидец — о стрельбе по полицейским в Петербурге
Мужчина четыре раза выстрелил в сторону сотрудников правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Очевидец случившегося заявил 360.ru, что после этого стрельба прекратилась.
«Было всего четыре выстрела, сейчас все оцепили, выстрелов нет. У машины Росгвардии прострелены два окна», - отметил он.
На снимке, который предоставил собеседник 360.ru, виден служебный автомобиль, который стоит во дворе дома. Рядом с ним никого нет.
В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что информация о конфликте со стрельбой на Народной улице, 27, поступила в днем 25 мая.
«На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции, но злоумышленник успел скрыться», - заявили в ведомстве.
Его личность удалось установить. Но, когда к месту жительства стрелка приехали правоохранители, он начал стрелять по ним и забаррикадировался в квартире. Полиция вместе с Росгвардией принимает меры, чтобы задержать мужчину.