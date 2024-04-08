«Всегда с улыбкой на лице». Подруга — о погибшем в Подмосковье полицейском

Как отметила сестра погибшего Анна Рассказова (Сувкова), он долгие годы работал в полиции. Женщина давно не видела брата, так как он находился в зоне специальной военной операции.

«Хорошим он был человеком, добрым. Хорошим отцом, хорошим братом. Никогда не оставит в беде», - подчеркнула она.

Подруга погибшего полицейского Анастасия отметила, что дружила с Сергеем долгие годы. Они знакомы около 15 лет.

«И за время нашего знакомства могу сказать одно: он был потрясающим человеком. Всегда с улыбкой на лице, шутник», - отметила Анастасия.

По ее словам, Сергей был добрым человеком, не оставался равнодушным к чужой беде. Девушка добавила, что к нему можно было обратиться с любой просьбой. Сергей по возможности старался помогать. Последний раз Анастасия видела погибшего в пятницу, 5 апреля.

В Московской области вечером 7 апреля злоумышленник напал на нескольких полицейских , когда те проводили оперативные мероприятия в деревне Якимово в Черноголовке.

Раненых правоохранителей заметил прохожий на проселочной дороге во Фрянове. Мужчины были без сознания. Один из них скончался от полученных травм.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Председатель СК Александр Бастрыкин расследование происшествия. По предварительным данным, стрельбу по полицейским открыл житель поселка Новые Вешки.

Telegram-канал Baza утром 8 апреля сообщил, что, предположительно, подозреваемого задержали в Твери.