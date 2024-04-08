08 апреля 2024, 14:52

«Всегда с улыбкой на лице». Подруга — о погибшем в Подмосковье полицейском

РИА «Новости»
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При исполнении служебного долга в Московской области погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Близкие мужчины рассказали «360», каким он был человеком.

Как отметила сестра погибшего Анна Рассказова (Сувкова), он долгие годы работал в полиции. Женщина давно не видела брата, так как он находился в зоне специальной военной операции.

«Хорошим он был человеком, добрым. Хорошим отцом, хорошим братом. Никогда не оставит в беде», - подчеркнула она.

Подруга погибшего полицейского Анастасия отметила, что дружила с Сергеем долгие годы. Они знакомы около 15 лет.

«И за время нашего знакомства могу сказать одно: он был потрясающим человеком. Всегда с улыбкой на лице, шутник», - отметила Анастасия.

По ее словам, Сергей был добрым человеком, не оставался равнодушным к чужой беде. Девушка добавила, что к нему можно было обратиться с любой просьбой. Сергей по возможности старался помогать. Последний раз Анастасия видела погибшего в пятницу, 5 апреля.

В Московской области вечером 7 апреля злоумышленник напал на нескольких полицейских , когда те проводили оперативные мероприятия в деревне Якимово в Черноголовке.

Раненых правоохранителей заметил прохожий на проселочной дороге во Фрянове. Мужчины были без сознания. Один из них скончался от полученных травм.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Председатель СК Александр Бастрыкин расследование происшествия. По предварительным данным, стрельбу по полицейским открыл житель поселка Новые Вешки.

Telegram-канал Baza утром 8 апреля сообщил, что, предположительно, подозреваемого задержали в Твери.

Уголовное дело Стрельба Мужчины Полиция
08 апреля 2024, 16:14
Паводок смыл мост в оренбургском поселке Паника
РИА «Новости»
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Течение реки Боровки в Оренбургской области смыло железобетонный мост в поселке Паника. Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Бузулукский бор».

В публикации указали, что переправа связывала между собой несколько населенных пунктов, а также обеспечивала короткий маршрут к экопарку «Царь-бор», кемпингу «Шишкин лес» и местам отдыха «Холодные пруды» и «Озеро Студеное».

Местные жители подчеркнули, что мост ушел под воду еще несколько дней назад, но теперь течение снесло переправу полностью.

Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 15:17
«Утонули деньги и личные вещи». Очевидец — о крушении лодки в Самарской области
РИА «Новости»
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В Самарской области при эвакуации жителей села Полудни в Кинель-Черкасском районе из-за паводковых вод перевернулась лодка. Восемь человек оказались в воде, многие из них лишились личных вещей. Об этом «360» сообщила одна из пострадавших.

По словам девушки, в лодку усадили восемь человек, хотя катер рассчитан примерно на четверых.

«Пока мы не подъехали к зоне сильного течения, я говорила сотруднику МЧС, что лодка перегружена и нам нужно вернуться. Он говорил, мол, все нормально. Потом нас понесло в деревья, и лодка перевернулась», - сказала пострадавшая.

Девушка отметила, что эвакуацию пришлось ждать около 20 минут. Потом для людей надули резиновую лодку и вывезли по одному.

«Скорая увезла девочку с бабушкой, которые провели в воде долгое время, ко мне же даже не подошли. У многих людей утонули деньги, сумки, личные вещи. У нас ушибы, травмы», - добавила она.

ЧП произошло днем 7 апреля. Спасатели организовали переброску жителей села Полудни на другую сторону реки - люди спешили на электричку и по личным делам. В какой-то момент лодка наткнулась на дерево и перевернулась, ее пассажиры оказались в воде.

Спасатели Паводки Эвакуации Реки
08 апреля 2024, 15:13
Режим ЧС ввели в Тюменской области из-за паводков
Пресс-служба МЧС
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Власти Тюменской области вводят режим ЧС в регионе из-за неблагоприятного прогноза по паводку. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

По его словам, сейчас обстановке на реках «контролируемая». Однако профильные службы наблюдают постепенный подъем уровня воды из-за таяния снега.

Росгидромет предупредил о высоком уровне воды в реках Ишим и Тобол. Оперативные службы готовы к чрезвычайным ситуациям из-за разлива рек.

Моор подчеркнул, что в группировку спасателей в регионе вошли более 12 тысяч человек. В случае необходимости они могут задействовать более 2,6 тысячи единиц техники и почти 200 единиц плавсредств.

В Тюменской области также организуют пункты временного размещения жителей, подытожил губернатор.

Ранее режим ЧС ввели в Оренбургской области. В регионе сильнее всего от паводка пострадал город Орск.

Тюмень Паводки
08 апреля 2024, 14:58
Первым погибшим от паводка в Курганской области стал пьяный мужчина
Пресс-служба МЧС
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Житель деревни Секисово стал первой жертвой половодья в Курганской области. Он умер, решив в пьяном состоянии перейти закрытый из-за паводка пешеходный мост, сообщил глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев в Telegram-канале.

«Сегодня, 8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», - уточнил он.

Яковлев заметил, что населенные пункты округа не попали в зону подтопления , и половодье им не угрожало. Однако пешеходный мост через Суерь закрыли на время паводка. Местный житель проигнорировал запрет, решил перейти реку по нему и погиб. Глава округа призвал жителей соблюдать правила безопасности.

По данным МЧС России на утро 8 апреля, в Курганской области вода подтопила 21 участок, восемь домов и пять дорог. Эвакуировали 571 человека, спасателей перевели на работу в режиме чрезвычайной ситуации и нарастили группировку.

Паводки Курганская область Реки

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