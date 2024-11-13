13 ноября 2024, 22:10

«Все живы». Во время крушения моста в Крыму никто не погиб

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Никто из находившихся на обрушившемся мосту в Крыму не погиб, сообщил источник 360.ru. На месте происшествия работают экстренные службы.

Переправа рухнула вечером 13 ноября. В этот момент на ней находились легковой автомобиль и грузовик. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

«Сотрудники МЧС России деблокировали 2 пострадавших. Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в пресс-службе министерства.

Мост упал между селами Изумрудное и Маслово.

Крым
13 ноября 2024, 22:11
Восемь домов в ЖК Green Park в Москве остались без электричества и тепла
Freepik
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Восемь корпусов в московском жилом комплексе Green Park оказались обесточены более чем на четыре часа. Об этом сообщил SHOT.

Жильцы сообщили изданию, что никто из рабочих не сообщил даже примерное время возвращения электроэнергии. В некоторых квартирах остыли батареи. Для восстановления отопления во дворах запустили резервные генераторы.

Представители управляющей компании «ПИК» сообщили, что причиной отключения электричества стала авария на внешних сетях.

«Но специалисты ресурсоснабжающей организации уже приступили к восстановительным работам. Как только восстановят работу сетей, мы сразу вам сообщим», - заявили в УК.

Ранее в Звенигороде резко отключилось электричество на улице и в квартирах. По данным источника 360.ru, это произошло из-за аварии на подстанции.

Крым
13 ноября 2024, 22:03
Два человека пострадали при обрушении моста в Крыму
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Мост обрушился на дороге Джанкой в Крыму. Об этом заявила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в Telegram-канале.

По ее словам, на место ЧП прибыли сотрудники спецслужб. Они устраняют последствия случившегося и устанавливают причины.

«Для вашего удобства разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения», - заявила Федоренко.

Как сообщило МЧС России , в момент ЧП на мосту находились две машины - грузовая и легковая. В итоге пострадали два человека, спасатели их деблокировали. Также появилось видео с места событий, на нем видно последствия происшествия и работу спасательной группы.

Ранее СК возбудил два уголовных дела после обрушения двух мостов в Приморье. Обе переправы находились в аварийном состоянии.

Крым Дороги
13 ноября 2024, 20:31
Москвичка играла на гуслях и застряла в них. Пришлось вызывать спасателей
РИА «Новости»
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Девушка играла на гуслях на улице Академика Павлова в Москве, и мизинец застрял. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пострадавшая не смогла самостоятельно вызволить палец из музыкальной ловушки, понадобилась помощь спасателей. Мизинец девушки освободили с помощью слесарного инструмента.

Подробностей о состоянии пострадавшей пока нет.

Прошлым летом подмосковные спасатели освободили застрявший в игрушке палец четырехлетнего мальчика. Ребенок засунул палец в отсек для пулек пистолета и нажал на курок.

Спасатели Музыка Москва
13 ноября 2024, 18:43
Москвич спас кошку, которую его попутчик бросил в аэроэкспрессе
Телеканал «360»
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В поезде до аэропорта Шереметьево, прибывшем из Одинцова на Белорусский вокзал, нашли намеренно оставленную в переноске кошку. Однако история закончилась хорошо — для животного нашли нового владельца. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

В поезде до аэропорта Шереметьево, прибывшем из Одинцова на Белорусский вокзал, нашли намеренно оставленную в переноске кошку. Однако история закончилась хорошо - для животного нашли нового владельца. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Компания предложила подписчикам в комментариях к посту придумать новую кличку для животного, а победителю акции пообещала фирменный значок.

К этой акции присоединился и новый хозяин питомца Дмитрий. Он рассказал 360.ru, что ехал в том же самом поезде, где оставили животное, и тоже попросил всех желающих помочь ему с выбором клички.

«Кошечка отлично. Немного в стрессе, но все будет в порядке», - заявил мужчина.

Ранее в Москве две девушки-подростка украли кота из зоомагазина , в котором он находился на передержке.

Поезда Москва Кошки

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