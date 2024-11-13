«Все живы». Во время крушения моста в Крыму никто не погиб
Никто из находившихся на обрушившемся мосту в Крыму не погиб, сообщил источник 360.ru. На месте происшествия работают экстренные службы.
Переправа рухнула вечером 13 ноября. В этот момент на ней находились легковой автомобиль и грузовик. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.
«Сотрудники МЧС России деблокировали 2 пострадавших. Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в пресс-службе министерства.
Мост упал между селами Изумрудное и Маслово.