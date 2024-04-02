«Все живы и здоровы». В Подмосковье затопило зоопарк с тиграми и львами

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Руководство «Земли прайда» опубликовало в Telegram-канале эффектные видеозаписи с весенним разливом реки на территории парка. На кадрах видно, как один из тигров плывет, держа в зубах большой кусок мяса.

По словам сотрудницы зоопарка, паводок произошел ночью. К счастью, животные не пострадали - сотрудники перенесли всех зверей в безопасные места.

«Ничего, нормально, справляемся. Животных эвакуируем, переносим. Все живы и здоровы», - отметила работница зоопарка.

Собеседница «360» добавила, что из-за половодья парк закрылся, но его снова откроют, когда уйдет вода.

«Речка рядом протекает, она просто вышла из берегов. Мы пока временно не работаем», - отметила Екатерина.

Ранее из московского зоопарка «Планета обезьян» сбежал орангутан. Животное оперативно поймали и вернули его в вольер. Сотрудники зоопарка отметили, что «беглец» не представлял опасности для людей.