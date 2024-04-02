02 апреля 2024, 16:40

«Все живы и здоровы». В Подмосковье затопило зоопарк с тиграми и львами

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Парк львов «Земля прайда» в Подмосковье оказался затоплен из-за выхода из берегов находящейся рядом реки Нудоль. Сотрудница зоопарка Екатерина рассказала «360», что работники оперативно эвакуировали всех животных.

Руководство «Земли прайда» опубликовало в Telegram-канале эффектные видеозаписи с весенним разливом реки на территории парка. На кадрах видно, как один из тигров плывет, держа в зубах большой кусок мяса.

По словам сотрудницы зоопарка, паводок произошел ночью. К счастью, животные не пострадали - сотрудники перенесли всех зверей в безопасные места.

«Ничего, нормально, справляемся. Животных эвакуируем, переносим. Все живы и здоровы», - отметила работница зоопарка.

Собеседница «360» добавила, что из-за половодья парк закрылся, но его снова откроют, когда уйдет вода.

«Речка рядом протекает, она просто вышла из берегов. Мы пока временно не работаем», - отметила Екатерина.

Ранее из московского зоопарка «Планета обезьян» сбежал орангутан. Животное оперативно поймали и вернули его в вольер. Сотрудники зоопарка отметили, что «беглец» не представлял опасности для людей.

Паводки Животные Зоопарки Реки
02 апреля 2024, 17:32
Детская площадка сгорела дотла в Москве
Global Look Press
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В районе Ясенево в Москве дотла сгорела детская площадка. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

За пожаром наблюдали жители Новоясеневского проспекта. По данным издания, дети неудачно поиграли с огнем и сожгли площадку. В результате никто не пострадал.

Несколько дней назад пожар охватил квартиру 19-этажного дома на Озерной улице на западе Москвы. В помещении находился мужчина. Он самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли прибывшие на место спасатели. О помощи также попросили жильцы восьмого этажа.

Крупный пожар охватил рыбный цех в Химках 31 марта. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Три человека эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Пожары Дети Москва
02 апреля 2024, 17:14
Бил ногой и кулаками. Мужчина в Подмосковье сломал пенсионерке нос в электричке за замечание
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В Подмосковье в электричке Фрязево — Апрелевка мужчина сломал пенсионерке нос за то, что она попросила его убрать ноги с прохода. По данным источника «360», незнакомец ударил женщину один раз ногой по ноге и многократно — кулаками по лицу, после чего пострадавшая упала на пол.

ЧП случилось в конце февраля. Личность мужчины установили с помощью камер видеонаблюдения, ему 35 лет. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), информировала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Мужчина сознался в преступлении и раскаялся.

«Поскольку потерпевшая в силу своего возраста не способна защитить свои права и законные интересы, уголовное дело, относящееся к категории дел частного обвинения, было возбуждено дознавателем с согласия прокурора», - отметили в ведомстве.

Нападавшему грозят до 480 часов обязательных работ или исправительные работы на срок до года, или до четырех месяцев ареста.

Ранее сообщалось, что в Волгограде подростки избили в автобусе мужчину , сделавшего им замечание. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

В это время электропоезд подъехал к станции, и мужчина выбежал. На станции Москва-Курская пенсионерка вышла и обратилась в линейное управление МВД России. Она предоставила контакты одного из очевидцев происшествия и приметы нападавшего.

Уголовное дело Пенсионеры Избиения
02 апреля 2024, 17:03
Грузовые вагоны сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Подмосковье
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На перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороги произошел сход 11 грузовых вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, вагоны сошли с рельсов вечером 1 апреля. Специалисты установят обстоятельства и причины случившегося.

«Московско-Ярославской транспортной прокуратурой организована проверка по данному факту», - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Сход трех вагонов с углем произошел 2 апреля в Манском районе Красноярского края. ЧП могли спровоцировать сработавшие автотормоза грузового состава. Пассажирский поезд, следовавший из Красноярска в Абакан, не успел остановиться и столкнулся с одним из вагонов. После этого колесная пара электровоза тоже сошла с рельсов.

Дороги Поезда
02 апреля 2024, 16:06
Стала известна причина смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону
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Экспертиза показала, что бывшая участница «Дома-2» Либерж Кпадону скончалась в результате остановки сердца. Об этом сообщила в беседе с kp.ru парапсихолог и знакомая Кпадону Джулия Лу.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», - сказала она.

Джулия Лу была на проекте «Дом-2» экспертом, с некоторыми участниками она продолжила общаться вне шоу.

По ее словам, Кпадону постоянно исчезала на две-три недели, все знакомые привыкли к ее выходкам, поэтому никто девушку не искал.

«Надя и Маша были уверены, что она вот-вот объявится», - пояснила Лу.

У Кпадону был сахарный диабет и опухоль в легком, поэтому изначально знакомые больше склонялись к версии о ее смерти от болезни. Однако постепенно начала поступать информация об алкогольной зависимости. Бывший участник «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал, что она злоупотребляла алкоголем, уходила в запои. Позже появились и тяжелые препараты, заявил он.

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал, что десять лет назад Кпадону потеряла ребенка от возлюбленного Ивана Барзикова. Он подчеркнул, что за видимой внешней бодростью скрывалась ее эмоциональная уязвимость.

Болезни Алкоголь Шоу Дом-2

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