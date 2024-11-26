«Все жили мирно в деревне». Семью погибшей в свинарнике девушки не замечали в конфликтах

Печь в старом хабаровском доме провалилась ночью на этаж ниже и разнесла соседскую квартиру. Об этом сообщил 360.ru владелец жилья Максим.

Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал. На снятых им кадрах видно, что в полу образовалась огромная дыра.

«Я только спать собирался. Я начал снимать видео, хотел родителям видео отослать, сказать, что она, похоже, скоро рухнет. И в этот момент она рухнула», - отметил мужчина.

Он добавил, что из-за проломанного пола ему пришлось переехать к родственникам. Ему предоставили временное жилье, но на подготовку документов уйдет несколько недель.

«Просто ветхое жилье, ветхий дом. Просто [я живу] на втором этаже, а печка ушла на первый этаж, и все», - подчеркнул мужчина.

Его соседка Татьяна, в квартиру которой влетела печь, заявила 360.ru, что дом признали аварийным еще в 2020 году. Несмотря на это, новое жилье собственникам пока не предоставили.

«У меня муж на инвалидности, мне пришлось снимать квартиру и съехать отсюда. <…> Сейчас предлагают маневренный фонд на год», - объяснила она.

Женщина уточнила, что всего в доме восемь квартир. Некоторые жильцы съехали, но часть осталась, подвергая себя опасности.

Ранее в детском саду в Пермском крае обрушился потолок , пострадал один ребенок. Следственный комитет начал проверку.