«Все закончилось хорошо». Котята выжили при пожаре в здании московского Электрозавода

По словам девушки, она приехала кормить питомцев - тогда в здании уже произошло возгорание.

«Две кошки молодые живут в студии. Я пришла их кормить, а тут уже такое. Я пришла, уже потушили открытое возгорание, но оно совсем рядом было с нашей студией, и очень сильное задымление было. Я не знаю, кто там мог выжить вообще. <… > Я даю какой-то процент на то, что они все-таки живы. Они молоденькие совсем - котенок-подросток и котенок поменьше», - рассказала женщина накануне.

Сегодня она сообщила, что питомцы выжили.

«Все закончилось хорошо. Котята уже у меня дома», - отметила собеседница 360.ru.

Крупный пожар вспыхнул в административном здании Электрозавода на востоке Москвы вечером 8 февраля. По данным экстренных служб, из помещения удалось вывести всех людей , пятерых госпитализировали с признаками отравления угарным газом.