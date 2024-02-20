«Все в шоке». Алабай загрыз хозяйку в Ленинградской области

«Что там было с собакой, не знаю, мы там не живем, так близко не общались. Собаку я видела, моя дочка с ней общалась, она была в вольере, явных признаков агрессии не проявляла. А какой она была раньше - вообще не подскажу. Ее кормили, у нее отдельное помещение было, что послужило причиной такой агрессии - [непонятно]. Сами все в шоке», - продолжила собеседница «360».

Анастасия призналась, что, узнав о смерти родственницы, вначале подумала, что у той было «что-то со здоровьем», и изумилась, узнав о происшествии.

«Все сейчас в состоянии такого транса, никто не может толком объяснить ничего. Вот я знаю ровно то, что прочитала в интернете, мне ссылку прислали», - добавила женщина.

Сын погибшей Алексей в беседе с «360» подтвердил, что в семье «сейчас все на эмоциях».

«Я только сейчас приехал в Петербург, не встретился еще ни с кем», - сообщил он.

Известно, что владелица собаки жила в поселке давно, дом принадлежал еще ее родителям, а до этого у них была там дача.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Информация поступила около полуночи 20 февраля. В результате нападения собаки женщина получила серьезные увечья и скончалась на месте.

«Она была на охране на автостоянке, потом ее закрыли, они собаку забрали домой. Она у них меньше года. Собака огромная, вольнолюбивая, ей сделали вольер закрытый, но она вырывалась из него без конца. Вот все, что знаю», - поделилась женщина.

Анастасия пояснила, что живет в Коми и видела алабая один раз - когда приезжала к родственникам на новогодние праздники.