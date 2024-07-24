«Все в порядке». За пострадавшего при взрыве авто в Москве приняли другого офицера

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«С моим мужем все в порядке. Это фейк», - сказала она.

Источник RT сообщил, что в машине находились Торгашов и его супруга. Однако 360.ru выяснил, что хотя предполагаемый пострадавший и настоящий водитель иномарки являются ровесниками - 1974 года рождения - их отчества отличаются.

Взрыв произошел утром на парковке на Синявинской улице. В машине находились два человека, одному из них оторвало ступни.

МВД России сообщило, что в Toyota Land Cruiser сдетонировал неустановленный предмет. Журналисты выяснили, что иномарка принадлежала участнику спецоперации. По предварительной версии, бомбу заложили под водительское сиденье.