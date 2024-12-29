«Все в порядке». Появились подробности спасения тонувшего мальчика в Москве
Девятилетний мальчик упал в воду и провалился под лед на Олимпийских прудах в Москве. Ребенка спас случайный прохожий. Об этом 360.ru сообщила мать пострадавшего Юлия.
По ее словам, сын гулял с другом недалеко от пруда. Ранее там сняли ограждение, пояснила Юлия, мальчик поскользнулся и упал в воду.
«Поскользнулся. Гуляли с другом, там нет ограждения, сняли вокруг пруда. Поскользнулся и упал туда», - отметила женщина.
Ребенка спас случайный прохожий - мужчина гулял с собакой. Он не остался равнодушным свидетелем и вытащил мальчика из воды.
«Молодой человек гулял с собачкой, помог», - добавила мать.
Ребенок не пострадал, только испугался. Юлия рассказала, что благодаря оперативности прохожего, сын не получил переохлаждения, так как мало пробыл в холодной воде.
«Вызвали скорую, посмотрели, все показатели в норме. <…> Все в порядке с ребенком», - рассказала Юлия.
Врачи скорой помощи, которые осматривали пострадавшего после происшествия, даже не рекомендовали госпитализацию, сразу отпустили с матерью домой.