29 декабря 2024, 20:40

«Все в порядке». Появились подробности спасения тонувшего мальчика в Москве

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Девятилетний мальчик упал в воду и провалился под лед на Олимпийских прудах в Москве. Ребенка спас случайный прохожий. Об этом 360.ru сообщила мать пострадавшего Юлия.

По ее словам, сын гулял с другом недалеко от пруда. Ранее там сняли ограждение, пояснила Юлия, мальчик поскользнулся и упал в воду.

«Поскользнулся. Гуляли с другом, там нет ограждения, сняли вокруг пруда. Поскользнулся и упал туда», - отметила женщина.

Ребенка спас случайный прохожий - мужчина гулял с собакой. Он не остался равнодушным свидетелем и вытащил мальчика из воды.

«Молодой человек гулял с собачкой, помог», - добавила мать.

Ребенок не пострадал, только испугался. Юлия рассказала, что благодаря оперативности прохожего, сын не получил переохлаждения, так как мало пробыл в холодной воде.

«Вызвали скорую, посмотрели, все показатели в норме. <…> Все в порядке с ребенком», - рассказала Юлия.

Врачи скорой помощи, которые осматривали пострадавшего после происшествия, даже не рекомендовали госпитализацию, сразу отпустили с матерью домой.

Дети Скорая помощь Врачи Москва
29 декабря 2024, 20:49
Четыре человека погибли в ДТП у Ставрополя
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Четыре человека погибли и один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе недалеко от Ставрополя. В Telegram-канале региональной Госавтоинспекции сообщили, что столкнулись два легковых автомобиля.

Вечером в 17:00 на 11-м километре автодороги «Северный обход города Ставрополя» на территории Шпаковского округа 62-летний местный житель за рулем ВАЗ 2107 по неустановленным причинам не справился с управлением и вылетел на встречную полосу вопреки запрещающей разметке. Произошло столкновение с автомобилем Nissan, едущим по полосе встречного движения.

«На месте автоаварии погибли оба водителя, а также два пассажира ВАЗ 2107, пожилые женщины, личности их устанавливаются. Пассажир Nissan, женщина, с травмами доставлена с 4-ю городскую больницу Ставрополя», - сообщила пресс-служба ГАИ.

По информации автоинспекторов, погибший водитель «семерки» ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственная группа.

В Хамовниках произошла массовая авария , на Лужнецкой эстакаде столкнулись четыре автомобиля. В скорую обратилась беременная пассажирка.

ДТП ПДД Водители
29 декабря 2024, 20:29
Маршрутка сгорела дотла в районе станции метро «Тушинская»
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В районе станции метро «Тушинская» сгорел автомобиль. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате никто не пострадал. Площадь пожара составила восемь квадратных метров.

«„Газель“ маршрутная сгорела полностью. Пострадавших нет. Перекрыто две полосы в сторону метро „Тушинская“», - сообщил источник.

Массовая авария произошла вечером 29 декабря в Хамовниках. На Лужнецкой эстакаде столкнулись три легковушки и грузовое авто. Беременная пассажирка обратилась в скорую. На место выехал наряд ГИБДД.

Пожары ДТП ГИБДД Метро
29 декабря 2024, 20:21
Четыре авто столкнулись в Хамовниках
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Массовое ДТП случилось в районе Хамовники. Об этом сообщил источник 360.ru.

На Лужнецкой эстакаде столкнулись четыре автомобиля: грузовая машина и три легковушки. Из-за аварии перекрыли три полосы движения. Разлива топлива не произошло.

В скорую обратилась беременная пассажирка. На место ДТП вызвали наряд Госавтоинспекции.

Рано утром 29 декабря на МКАД столкнулись четыре автомобиля , в том числе два грузовика. Одного водителя зажало рулем. На место приехали сотрудники ДПС и бригада скорой.

Грузовики ДТП
29 декабря 2024, 19:59
Подростку оторвало руку взрывом петарды на фуд-корте в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде на фудкорте ТЦ «Седьмое небо» подростку оторвало кисть взрывом петарды. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 13-летний мальчик, находясь в компании друзей на территории фуд-корта, схватил петарду и поджег ее. Она взорвалась в руке подростка, ему оторвало кисть. Люди, находившиеся рядом, в панике разбежались.

«Люди, находившиеся рядом, стали разбегаться, решив, что произошел теракт», - отметили авторы публикации.

Ранее петарда искалечила подростка в Приморье. Дети решили повеселиться на сопке Бурачка, которая находится на мысе Чуркин во Владивостоке. Один из них захотел поджечь и подбросить в воздух петарду «Корсар», но она взорвалась прямо в его руке.

Взрывы

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