Все умерли на месте. Самому младшему погибшему в страшном ДТП в Новой Москве было 15 лет

Ночью возле жилого дома на улице Лазурной в Коммунарке произошла массовая драка с поножовщиной. Зачинщиков увезли в полицию. Подробностями случившегося с 360.ru поделился очевидец побоища.

«Началось все с того, что фургон со звонким свистом сдал назад, и оттуда выбежали два человека восточной национальности. Без разговоров началась драка. Потом жители дома вызвали скорую и полицию», - рассказал он.

Собеседник 360.ru также предоставил видео с места драки. Судя по кадрам, на парковке сцепились около 13 мужчин. По словам очевидца, прибывшие правоохранители задержали приехавших на фургоне людей.

Местные жители в соцсетях отмечают, что участники ночного конфликта не только распускали руки и громко выясняли отношения, но и протыкали колеса стоящим поблизости машинам.

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