04 августа 2024, 13:15

Все умерли на месте. Самому младшему погибшему в страшном ДТП в Новой Москве было 15 лет

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Тела трех человек извлекли из разбившейся иномарки в селе Ознобишино в Новой Москве. Кадры с места аварии опубликовала столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, водитель Peugeot не справился с управлением и влетел в дерево. После этого он и еще два человека, которые находились с ним в салоне авто, погибли на месте.

Установлено, что пассажирами были 15-летний молодой человек и 23-летняя девушка. Информация о личности человека, управлявшего иномаркой, устанавливается.

ДТП Москва
04 августа 2024, 12:14
«Без разговоров началась драка». Очевидец снял на видео ночную поножовщину в Коммунарке
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Ночью возле жилого дома на улице Лазурной в Коммунарке произошла массовая драка с поножовщиной. Зачинщиков увезли в полицию. Подробностями случившегося с 360.ru поделился очевидец побоища.

«Началось все с того, что фургон со звонким свистом сдал назад, и оттуда выбежали два человека восточной национальности. Без разговоров началась драка. Потом жители дома вызвали скорую и полицию», - рассказал он.

Собеседник 360.ru также предоставил видео с места драки. Судя по кадрам, на парковке сцепились около 13 мужчин. По словам очевидца, прибывшие правоохранители задержали приехавших на фургоне людей.

Местные жители в соцсетях отмечают, что участники ночного конфликта не только распускали руки и громко выясняли отношения, но и протыкали колеса стоящим поблизости машинам.

Накануне стало известно о серьезной травме, которую получил спортсмен Дмитрия Двали. Чемпион России и Европы по боксу заступился за подростка, которого избивали в Феодосии, и в итоге лишился глаза.

Драки Задержания Мигранты Преступления Полиция Москва
04 августа 2024, 09:59
Жильцов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле пустили в квартиры за вещами
РИА «Новости»
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Жильцы частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали заходить в уцелевшие квартиры за вещами. Людей сопровождают пожарные и спасатели, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

«Бесплатно владельцы нескольких грузовых „Газелей“ предлагают перевезти тяжелые вещи», - добавил он.

На понедельник запланирован прием жителей дома в администрации Дзержинского района. Горожане лично пообщаются с властями. Для пострадавших при ЧП также создали специальный чат, куда они могут направлять обращения по поводу выплат, социальных и хозяйственных вопросов.

Жилая пятиэтажка на Сибирской улице частично обрушились 1 августа из-за взрыва газа. Жертвами стали 10 человек. Среди погибших - испытатель российских танков Анатолий Огарков , который был незаменимым специалистом на «Уралвагонзаводе». Под завалами его искали больше суток.

Пострадали 26 жителей , в том числе дети. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧП.

Жителям, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей. Семьям оказывают всю необходимую помощь, власти разрабатывают план по расселению людей.

Спасатели Обрушения Газ Квартиры
04 августа 2024, 08:05
Пьяный водитель протаранил остановку после ДТП на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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Два автомобиля попали в серьезное ДТП на северо-западе Москвы. Одна из машин после удара протаранила остановку общественного транспорта, сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла напротив торгового центра «Ковчег» на улице Дубравной. По информации источника канала, мужчина, который был за рулем автомобиля, влетевшего в остановку, вел себя странно. Предположительно, он был пьян.

Рядом с разбитой машиной лежала бутылка из-под водки, отметил собеседник РЕН ТВ. Кроме того, по его словам, водитель пытался оказывать сопротивление прибывшим на место правоохранителям.

Точные данные о пострадавших пока неизвестны. В дептрансе Москвы уточняли, что на месте работают оперативные службы, но других подробностей не привели.

ДТП Москва
04 августа 2024, 07:53
Три человека погибли в ДТП возле села Ознобишино
РИА «Новости»
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Смертельное ДТП с участием Peugeo произошло утром 4 августа у села Ознобишино. Машина врезалась в дерево, а затем вылетела в кювет. Погибли три человека, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на съезде с Варшавского шоссе. Авто сильно повреждено, в салоне находятся погибшие, их тела зажало.

На месте работают оперативные службы. Прибыли криминалисты.

Позже источник добавил, что из Peugeo деблокировали три трупа. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее машина влетела в дерево на северо-востоке Москвы, два человека получили травмы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

ДТП Машины

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