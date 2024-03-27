27 марта 2024, 10:15

Все три пробуренные на руднике «Пионер» скважины оказались заполнены водой

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В экстренных службах сообщили, что в трех пробуренных скважинах на руднике «Пионер» в Приамурье нашли воду. Рабочие бурят еще две контрольные скважины. Об этом написало РИА «Новости».

Обследование с помощью камер показало наличие большого объема. Установки начали бурение четвертой и пятой скважин.

По словам источника, технический совет решил приостановить работы в руднике из-за угрозы повторного прорыва грунта.

Более 10 рабочих 18 марта оказались заблокированы в шахте из-за обрушения породы. Управляющего директора шахты задержали 25 марта. Ему предъявили обвинение о несоблюдении требований безопасности при проведении работ. Топ-менеджера отправили под арест.

Шахты Обрушения СК РФ
27 марта 2024, 11:07
«Сказали про массовый расстрел». Фельдшер — о вызове в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Фельдшер красногорской бригады скорой медицинской помощи Олеся Машукова и ее коллега Зухра вечером 22 марта прибыли первыми к зданию Crocus City Hall. В комментарии «360» Ольга рассказала, что действовали по протоколу, без эмоций, стараясь быстро помочь пострадавшим.

«Это было восемь вечера, мы возвращались с вызова на подстанцию на пересменку. Ехали по 68-му километру МКАД. Нам пришел вызов про массовые огнестрельные ранения в Crocus City Hall. Позвонили диспетчеру, но на тот момент было ничего не понятно. Нам сказали, что там массовый расстрел», - поделилась собеседница.

Через четыре минуты автомобиль скорой помощи подъехал к комплексу, откуда бежали люди. Они кричали и размахивали руками Тогда-то Машукова поняла, что произошло серьезное ЧП.

Пока Зухра оказывала помощь, Олеся взяла координацию пациентов на себя. Фельдшер призналась, что ей не было страшно - все делала по инструкции, старалась успокоить людей.

Машукова хорошо помнит первую пациентку - Ольгу, которая получила огнестрельное ранение бедра и потеряла много крови. Женщине потребовалась госпитализация.

«Наши первые пациенты остались в машине, через три-четыре минуты подъехала реанимация, я видела, что машины скорой помощи подъезжают, я выдохнула. Мы быстро доставили пациентов в Красногорскую городскую больницу № 1, передали врачам и снова вернулись в Crocus City Hall», - добавила медик.

Зухра и Олеса работали на месте происшествия всю ночь. Только к пяти утра они вернулись на подстанцию, чтобы немного отдохнуть.

Теракт в Красногорске произошел 22 марта, в результате погибли 137 человек, позднее в больнице скончались еще двое. Травмы получили 180 человек. По данным мэрии Москвы, более 30 человек уже выписали из медучреждений.

Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 10:38
Клинику звездного хирурга Хайдарова могут закрыть на три месяца
РИА «Новости»
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Клинику известного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique могут закрыть на три месяца из-за смерти пациента после операции. Иск о закрытии подал Росздравнадзор, сообщил Telegram-канал Shot.

Во время февральской проверки учреждений Хайдарова эксперты выявили нарушения обязательных лицензионных требований. Также выяснилось, что пластические операции некачественно провели 34 пациентам.

Росздравнадзор обратился в суд. Владельцу клиники грозит штраф до 200 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 дней по статье 14.1 КоАП РФ.

Представители клиники заявили, что уже устранили часть выявленных проблем, а остальные намерены оспаривать в суде. Первое заседание назначили на апрель.

Из-за смерти московского продюсера Петра Гаврилова , скончавшегося после операции по шунтированию желудка в клинике IQ Plastique, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина умер через 10 дней после выписки.

Уголовное дело Суд Пластические операции
27 марта 2024, 09:39
Иностранец в Москве зарезал жену, а затем пырнул ножом ее мать и подругу
РИА «Новости»
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В Москве гражданин Киргизии 1999 года рождения зарезал молодую жену, а затем напал на ее мать и подругу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК.

По данным следственных органов, преступление произошло 27 марта в доме на улице Большая Черкизовская. После нападения мужчина попытался свести счеты с жизнью. Сейчас его госпитализировали, а после разрешения врачей доставят в СК для допроса.

На месте преступления сотрудники следственных органов нашли нож. Назначена судебная экспертиза. Правоохранители также проверят, соблюдал ли иностранец миграционное законодательство России.

Ранее во Вьетнаме задержали россиянина, который подозревается в тройном убийстве в Московской области.

Уголовное дело Убийства Москва
27 марта 2024, 09:26
Официант в Crocus City Hall остался с раненым мужчиной до приезда скорой помощи
Пресс-служба МЧС
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Один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall спасся, зайдя в ресторан. Несмотря на объявление об эвакуации, официант провел с раненым мужчиной полчаса до приезда полиции и скорой помощи, сообщил Telegram-канал Baza.

Вечером 22 марта 17-летний уроженец Таджикистана вышел на третью смену в ресторане отеля «Аквариум» в одном здании с Crocus City Hall. После 20 часов в заведение вошел мужчина, попросил воды и потерял сознание.

«Я не понял сразу, что он ранен, когда он пришел. Он даже сам не знал, наверное… Попросил воды. Я думал, что он испуганный просто», - сказал официант.

Гостя уложили на стулья и перевязали полотенцами рану на спине. Объявили тревогу, и все сотрудники, кроме официанта, ушли. Парень провел с незнакомцем около получаса, пока в ресторан не вошли полицейский и сотрудники отеля. Они донесли мужчину до машины скорой помощи.

Теракт произошел перед концертом группы «Пикник». Одна из зрительниц рассказала RT , что муж прикрыл их с дочерью от выстрелов нападавших, а сам погиб.

Терроризм Стрельба в Crocus City Hall

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