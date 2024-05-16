«Все с детьми в порядке, школа 1939 года. Нельзя сказать, что рухнул потолок, это штукатурка отпала с потолка», - отметил директор.

По его словам, площадь обвалившейся зоны на потолке составляет пол квадратных метра. Казанбиев добавил, что здание никогда капитально не ремонтировалось.

«Капитального ремонта никогда не было в этой школе. Ремонт обещают [сделать] летом 2025 года», - подчеркнул он.

Директор добавил, что для ремонта школы требуются деньги, а бюджет на это пока не выделили.

«На это нужны деньги, конечно. Мы, видимо, не вошли в программу», - заключил Казанбиев.

Ранее источник 360.ru рассказал, что куски штукатурки упали на головы двух школьников. Одного из учащихся после случившегося отвели в медпункт. По словам источника, похожие ситуации происходили и раньше.