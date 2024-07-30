Все произошло за секунды. Парапланерист рухнул на девушку на горе в Башкирии
В Башкортостане парапланерист приземлился прямо на девушку, пролетая над горой Торатау в Ишимбайском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Девушка получила травмы и не смогла самостоятельно сдвинуться с места. Спасатели и добровольцы отнесли ее в машину скорой помощи. Сам парапланерист отделался ушибами.
Муж пострадавшей в комментарии 360.ru рассказал, что у его жены в итоге не выявили ни переломов, ни сотрясения мозга. Они находились на вершине горы и собирались спускаться, он шел впереди. Все произошло за считанные секунды, поэтому они не успели среагировать.
После этого он вызвал скорую помощь и спасателей.
«Хочу отметить, что все сработали оперативно, прибыли на место относительно быстро», - заметил он.
Также муж пострадавшей подчеркнул, что не держит зла на парапланериста.
«Он тоже, возможно, повредил руку… Извинялся: „Не обращайте на меня внимания, главное, чтобы с девушкой все хорошо было“. Понятно, что он не со зла все это сделал», - поделился собеседник 360.ru.
Мужчина добавил, что супруга уже находится дома.