Все произошло за секунды. Парапланерист рухнул на девушку на горе в Башкирии

Девушка получила травмы и не смогла самостоятельно сдвинуться с места. Спасатели и добровольцы отнесли ее в машину скорой помощи. Сам парапланерист отделался ушибами.

Муж пострадавшей в комментарии 360.ru рассказал, что у его жены в итоге не выявили ни переломов, ни сотрясения мозга. Они находились на вершине горы и собирались спускаться, он шел впереди. Все произошло за считанные секунды, поэтому они не успели среагировать.

После этого он вызвал скорую помощь и спасателей.

«Хочу отметить, что все сработали оперативно, прибыли на место относительно быстро», - заметил он.

Также муж пострадавшей подчеркнул, что не держит зла на парапланериста.

«Он тоже, возможно, повредил руку… Извинялся: „Не обращайте на меня внимания, главное, чтобы с девушкой все хорошо было“. Понятно, что он не со зла все это сделал», - поделился собеседник 360.ru.

Мужчина добавил, что супруга уже находится дома.