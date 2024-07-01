01 июля 2024, 09:00

Все поезда «Иволга» из поставки этого года проверят за 5 дней после ЧП с саморасцепом

РИА «Новости»
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После ЧП с саморасцепкой вагонов «Иволги» в Подмосковье все поезда из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней. Об этом РИА «Новости» заявили представители «Трансмашхолдинга» (ТМХ).

«Инспекционная проверка поездов „Иволга“ из поставки 2024 года будет произведена в течение 5 дней», - подчеркнули в компании-производителе.

Саморасцеп между вагонами электропоезда «Иволга» на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово в Московской области. В результате никто не пострадал.

Причиной происшествия в ТМХ назвали скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Его поставщика оштрафуют, а контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен, добавили собеседники агентства.

Поезда
01 июля 2024, 10:17
Неадекватный мужчина забаррикадировался с ребенком на востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Вешняках на востоке Москвы мужчина забаррикадировался в комнате с восьмилетним ребенком и залез на подоконник. Очевидцы вызвали экстренные службы, сообщил источник 360.ru.

Странного жильца заметили в окне дома по улице Старый Гай, 2 корпус 3. Мужчина с восьмилетним ребенком стоял на подоконнике.

Спустя 10 минут в экстренные службы вновь позвонили и сообщили, что он забаррикадировался с ребенком в комнате. Мужчина находился в неадекватном состоянии. К месту происшествия направили скорую помощь.

Спасатели Дети Москва
01 июля 2024, 09:19
В ТМХ назвали причину саморасцепа вагонов у «Иволги» в Подмосковье
РИА «Новости»
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Скрытый производственный дефект детали сцепного устройства стал причиной саморасцепа вагонов у поезда «Иволга» на D3 в Подмосковье. Об этом со ссылкой на данные компании-производителя составов сообщило РИА «Новости».

«Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», - заявили агентству в «Трансмашхолдинге» (ТМХ).

Там же отметили, контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств усилят, а К поставщику применят штрафные санкции.

Происшествие с «Иволгой» произошло 27 июня при отправлении с платформы Кратово. В результате никто не пострадал, заявляли в МЖД.

После случившегося все поезда «Иволга» из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней.

Поезда
01 июля 2024, 09:08
Россиянина забили до смерти на глазах детей в Иркутской области
РИА «Новости»
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В Иркутской области мужчину избили насмерть за отказ оплатить проезд через шлагбаум по территории туристической базы. Об этом стало известно Telegram-каналу Readovka.

По информации источника, ЧП произошло на Братском водохранилище. Водитель решил поехать на место по ухоженной дороге, которая проходит по территории одной из местных туристических баз.

Однако на КПП путь автомобилю преградила охранница, которая потребовала оплату за проезд. В итоге водитель принял решение таранить шлагбаум. Владелец базы, охранник и еще один сообщник погнались за мужчиной, догнали и начали избивать на глазах его детей. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

В ходе расследования правоохранители задержали одного человека. Позднее руководство турбазы потребовало от семьи погибшего возмещения ущерба за сломанный шлагбаум.

Ранее житель Санкт-Петербурга жестоко убил свою супругу во время массажа.

Убийства Дети Иркутская область
01 июля 2024, 06:13
Спасатели нашли тело пропавшего в Томской области мальчика
РИА «Новости»
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В Шегарском районе Томской области нашли мертвым пропавшего во время купания девятилетнего мальчика. О его исчезновении взрослым рассказала сестра, сообщило МЧС России.

Ребенка разыскали спустя несколько дней. О том, что он пропал, стало известно 28 июня. Дети, в том числе 16-летняя сестра, ушли плавать в несанкционированном месте с сильным течением возле села Федораевка и потеряли девятилетнего мальчика. Девушка рассказала обо всем взрослым, а они обратились в экстренные службы.

Спасатели обследовали берег и акваторию реки Шегарка. Утром 1 июля пресс-служба министерства объявила, что нашли тело мальчика.

В Санкт-Петербурге в акватории Финского залива исчезла семилетняя девочка. Она каталась на лодке с отцом и братом. Спустя несколько часов ее обнаружили живой на берегу.

Спасатели Дети МЧС РФ Реки

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