«Все по инструкции». Пятнадцатилетний сотрудник Crocus City Hall спас более 100 человек

«Честно говоря, я все на реакции делал. Я понимал, что нельзя просто так оставаться, жертвуя другими людьми, если не помогу кому-то и не эвакуирую людей. Я сделал все, как надо было. У нас была инструкция изначально, что, возможно, будет террористическая атака, и я был готов к этому, и вовремя среагировал. Всех людей вывел. Тех, кого смог, точнее», - поделился юноша.

Он понял, что людей нужно выводить из зала, когда зрители начали выбегать, и выстрелы стали громче. Молодой человек увидел одного из террористов, прямо перед ним убили мужчину. Парень поделился, что ему прищемило руку, когда он открывал дверь - люди толпились.

«Да, люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Я тоже на самом деле хотел бы сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и сзади них шел, чтобы убедиться, чтобы сзади меня никого не было», - отметил Ислам.

Число жертв трагедии в Crocus City Hall превысило 130 человек , сообщили в Следственном комитете. Поисковые работы продолжаются.