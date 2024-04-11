11 апреля 2024, 12:03

«Все плавает». Житель Оренбурга  — о последствиях паводка в СНТ «Металлист»

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Весеннее половодье продолжает топить Оренбургскую область. Вслед за Орском от прихода воды пострадали окраины Оренбурга, где находятся СНТ. Местные жители в разговоре с «360» рассказали, что их дома вместе с имуществом оказались затоплены.

Виталий, владеющий домом в СНТ «Металлист», заявил, что еще вчера он был затоплен наполовину.

«Сегодня вода поднялась выше. У кого-то в СНТ дома еще раньше затопило. Все плавают. Там, где были ворота, теперь вода», - поделился собеседник «360».

Чтобы добраться до затопленного дома, ему пришлось взять лодку. Аналогичная ситуация сложилась в СНТ «Южный Урал» и СНТ «Сельхозтехника».

Оренбуржцам пришлось эвакуироваться из зоны затопления. Так, житель СНТ «Сельхозтехника» Иван перебрался в микрорайон Авиагородок. По его словам, воды становится все больше.

«Был вчера в СНТ в полночь. Во дворе было метра полтора воды, а в низине - метра три, у соседей вообще ворота смыло. В Авиагородке вода тоже на подходе», - отметил мужчина.

Дома, которые находятся на окраине микрорайона, подтапливает с двух сторон, подытожил он.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал превысил 10 метров. В регионе ввели режим ЧС.

Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 13:08
Работы по укреплению дамб начали в Оренбурге перед пиком паводка
РИА «Новости»
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Инженерные сооружения продолжили укреплять в Оренбурге в ожидании пика паводка. Для проверки хода работ по наращиванию дамбы в микрорайон Солнечный прибыли глава МЧС Александр Куренков, губернатор региона Денис Паслер и мэр Оренбурга Сергей Салмин. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В распоряжении «360» появилось видео на второй день после прихода большой воды.

Потоки реки Урал дошли до Оренбурга в минувшую среду, 10 апреля. Глава города Сергей Салмин предупредил горожан, что до пика паводковой ситуации еще далеко, потому что уровень воды в реке все еще растет.

На кадрах видно, что стоящие в низинах постройки сильно затопило.


В этой части города расположены многоквартирные дома, в которых проживают более пяти тысяч человек. Дамба должна удержать потоки воды в ходе дальнейшего разлива Урала.

На место также пригнали экскаваторы для укрепления уже существующей насыпной преграды «Специалисты и техника задействована в необходимом объеме. Создан дополнительный резерв сил и средств», - заявил Куренков.

Он добавил, что на крупнейших улицах города развернули водоналивные дамбы , чтобы сдержать бушующие потоки.

Первыми под подтопление попали садовые некоммерческие товарищества , расположенные в пригородах Оренбурга.

Урал Паводки Работа Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 11:41
Обыски начались у блогера Дмитрия Портнягина
РИА «Новости»
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У блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, получившего известность благодаря блогу «Трансформатор» на платформе YouTube, начались обыски. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По его информации, силовики пришли в офисы «Клуба 500» и банного комплекса Siberia. Отмечается, что внимание правоохранительных органов привлечено к предпринимателю из-за возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов.

Ранее по аналогичной причине под проверку попали коллеги Портнягина - блогеры Елена Блиновская, Александра Митрошина и Валерия Чекалина.

По данным Telegram-канала Shot , в Москве также задержали жену бизнесмена Екатерину Портнягину.

Неделю назад суд в Москве арестовал счета и автомобиль бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о крупном мошенничестве. Число потерпевших уже достигло 15 человек.

Налоги Блогеры Россия
11 апреля 2024, 11:23
Спасатели срежут решетки на окнах для госпитализации пациента весом в 300 кг в Москве
РИА «Новости»
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В Москве медикам понадобилась помощь МЧС для госпитализации пациента весом более 300 килограммов. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Жителю Москвы стало плохо. Прибывшие к нему фельдшеры установили, что у 54-летнего пациента сердечная недостаточность. Однако медики не смогли самостоятельно его госпитализировать. Вес мужчины - более 300 килограммов. Он ограничен в движении, а носилки его не выдержат. Также пациент не только не поместится в карету скорой медицинской помощи, но его не могут даже вынести из жилья через двери.

Бригада медиков вызвала на место спасателей МЧС. Им придется срезать решетки на окнах, чтобы вынести пациента из квартиры и отвезти в больницу.

В начале апреля жителя Московской области чудом спасли. Он попал под поезд на станции «Щербинка» , его зажало между платформой и вагоном.

Спасатели Москва
11 апреля 2024, 10:21
Украинские боевики атаковали беспилотником Брянскую область
РИА «Новости»
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ВСУ попытались атаковать территорию Брянской области, запустив беспилотник самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, средства ПВО ликвидировали БПЛА противника над Севским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал Богомаз.

В ночь на четверг, 11 апреля, украинские военные запустили беспилотник в сторону Брасовского района Брянской области. Дежурные средства ПВО уничтожили воздушную цель. В результате атаки никто не пострадал, разрушения на земле не выявили.

В ночь на 10 апреля ВСУ вновь атаковали приграничный российский регион , запустив пять беспилотников самолетного типа. Все дроны были сбиты.

ПВО

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