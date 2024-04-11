«Все плавает». Житель Оренбурга — о последствиях паводка в СНТ «Металлист»
Весеннее половодье продолжает топить Оренбургскую область. Вслед за Орском от прихода воды пострадали окраины Оренбурга, где находятся СНТ. Местные жители в разговоре с «360» рассказали, что их дома вместе с имуществом оказались затоплены.
Виталий, владеющий домом в СНТ «Металлист», заявил, что еще вчера он был затоплен наполовину.
«Сегодня вода поднялась выше. У кого-то в СНТ дома еще раньше затопило. Все плавают. Там, где были ворота, теперь вода», - поделился собеседник «360».
Чтобы добраться до затопленного дома, ему пришлось взять лодку. Аналогичная ситуация сложилась в СНТ «Южный Урал» и СНТ «Сельхозтехника».
Оренбуржцам пришлось эвакуироваться из зоны затопления. Так, житель СНТ «Сельхозтехника» Иван перебрался в микрорайон Авиагородок. По его словам, воды становится все больше.
«Был вчера в СНТ в полночь. Во дворе было метра полтора воды, а в низине - метра три, у соседей вообще ворота смыло. В Авиагородке вода тоже на подходе», - отметил мужчина.
Дома, которые находятся на окраине микрорайона, подтапливает с двух сторон, подытожил он.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал превысил 10 метров. В регионе ввели режим ЧС.