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Виталий, владеющий домом в СНТ «Металлист», заявил, что еще вчера он был затоплен наполовину.

«Сегодня вода поднялась выше. У кого-то в СНТ дома еще раньше затопило. Все плавают. Там, где были ворота, теперь вода», - поделился собеседник «360».

Чтобы добраться до затопленного дома, ему пришлось взять лодку. Аналогичная ситуация сложилась в СНТ «Южный Урал» и СНТ «Сельхозтехника».

Оренбуржцам пришлось эвакуироваться из зоны затопления. Так, житель СНТ «Сельхозтехника» Иван перебрался в микрорайон Авиагородок. По его словам, воды становится все больше.

«Был вчера в СНТ в полночь. Во дворе было метра полтора воды, а в низине - метра три, у соседей вообще ворота смыло. В Авиагородке вода тоже на подходе», - отметил мужчина.

Дома, которые находятся на окраине микрорайона, подтапливает с двух сторон, подытожил он.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал превысил 10 метров. В регионе ввели режим ЧС.