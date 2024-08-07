По его данным, после смерти мужчины квартиру унаследовал кто-то из его родственников. Новый хозяин нанял рабочих, чтобы вынести вещи и привести жилье в порядок.

Ранения получил, по его словам, именно один из рабочих, подорвавшись на мине.

«Мы живем через квартиру от этой, на первом этаже. Как представлю, что весь дом все это время жил на пороховой бочке, - плохо становится», - добавил он.

По данным других источников 360.ru , пострадавшему при взрыве оторвало руку и пробило гортань.

Накануне взрывное устройство сдетонировало в одной из квартир на улице Артамонова в Москве.