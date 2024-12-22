«Все это полумеры». Ответственность за взрывы петард в ТЦ призвали ужесточить

Днем ранее посетителей эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном из-за звуков, похожих на выстрелы. Охранники задержали пожилую женщину, которую украинские мошенники убедили прийти и поджечь пиротехнику. Позднее фейерверк запустили в отделении почты в Химках.

«Такие административные правонарушения могут рассматривать в суде. Можно назначить 15 суток ареста, что в некоторых случаях станет действенным решением. Но все это полумеры, нужно предотвратить такие посягательства на государственные органы и конституционный строй, ввести уголовную ответственность. Это нужно рассматривать в контексте проведения СВО», - сказал Иванников.

Подполковник в отставке отметил, что было бы безнравственно отмечать Новый год салютами и фейерверками, когда российские бойцы выполняют долг на передовой.

«Те, кто будут пытаться запускать их, не имеют совести, чести и моральных скреп. Внутри нашего государства пытаются посеять панику и вражду, недоверие к власти. Все в комплексе дает основание говорить о новом формате войны», - заключил он.

Также 21 декабря в Королеве злоумышленники взорвали петарды в офисе МФЦ , расположенном в торговом центре «Гелиос».