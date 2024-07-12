12 июля 2024, 18:36

«Все его любили». Коллега погибшего в Подмосковье бортпроводника назвал его хорошим парнем

РИА «Новости»
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Бортпроводник Максим Лукманов был хорошим и добрым парнем. Об этом 360.ru рассказал его коллега Игорь Смирнов.

«Парень был хороший, в работе аккуратный, с коллегами добрый в отношении, все его любили», - отметил он.

Смирнов добавил, что редко виделся с Лукмановым - в основном только по работе.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной 12 июля. Перед падением пилоты увели воздушное судно как можно дальше от жилых районов. В результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа.

Причиной падения лайнера могли стать проблемы с двигателем. По словам очевидцев, самолет сильно гудел и подавал сигналы бедствия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По данным ведомства, борт вылетел в аэропорт Внуково после ремонта.

Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 19:48
Стали известны подробности крушения самолета в Подмосковье
Телеканал «360»
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Упавший под Коломной лайнер сначала резко снизился, затем пару минут провел в небе, а после сорвался в штопор. Об этом сообщил RT со ссылкой на график изменения высоты Flightradar24.

«Самолет упал в лес - вероятно, пилоты уводили борт от жилых домов», - сообщили авторы материала.

Sukhoi Superjet 100 выполнял тестовый полет. Экипаж пассажирского лайнера получил указание набрать высоту 10 тысяч футов, но начал снижаться на середине этой отметки.

На борту воздушного судна были три человека, все погибли. За полчаса до крушения пилот разбившегося самолета Евгений Булавко разговаривал с женой по телефону.

Самолет мог рухнуть в Подмосковье из-за отказа двигателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с авиакатастрофой.

Коломна Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 18:41
«Все было абсолютно обычно»: жена пилота разбившегося Superjet — об их последнем разговоре
https://ok.ru/profile/207530331579
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Пилот разбившегося в городском округе Коломна Sukhoi Superjet 100 Евгений Булавко за полчаса до гибели разговаривал с женой по телефону. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».

Пилот разбившегося в городском округе Коломна Sukhoi Superjet 100 Евгений Булавко за полчаса до гибели разговаривал с женой по телефону. Об этом она рассказала « Московскому комсомольцу ».

По ее словам, разговор произошел в 14:29, а первые сообщения о крушении появились в 15:01.

Она рассказала, что разговор был совершенно обычным. Он сообщил, что сейчас взлетает и ему некогда говорить.

«До этого он проводил время с семьей, все было абсолютно обычно», - подчеркнула она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил , что пилоты терпящего бедствие лайнера увели его в сторону леса, чтобы он не рухнул на населенные пункты.

Коломна Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 18:34
Чемодан с телом мальчика на помойку могла выбросить мать
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В убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане у помойки в Перми, заподозрили его мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

«Следствием установлено, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница города Перми», - передали в Следкоме.

Мертвого ребенка, спрятанного в чемодан, нашел прохожий. Мальчик был изувечен: на его теле обнаружили колото-резаные ранения и следы удушья. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Консьержка дома, где жил погибший, заявила, что у него была любящая и благополучная семья. По ее мнению, мать хорошо занималась своими детьми.

Ранее жителя Бурятии обвинили в убийстве четырехлетнего пасынка. Мужчина избил мальчика до смерти, а затем спрятал тело в стиральной машине. Отчим сложил одеяло в детской кроватки таким образом, что оно имитировало формы ребенка и соврал родственникам, что тот спит.

Убийства Дети Пермь Семья Мужчины Машины Бурятия
12 июля 2024, 17:40
Минздрав рассказал о состоянии детей, освобожденных из плена в Уфе
Unsplash
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Медики осмотрели четверых детей из 16 находившихся в заточении в арендованной квартире в Уфе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава Башкирии.

«На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет», - заявили в Минздраве.

Двоих граждан Таджикистана заподозрили в том , что они удерживали детей в возрасте от четырех до 16 лет, в том числе и своих соотечественников, в квартире в Уфе, при этом регулярно избивали. Один из пленников сумел сбежать из квартиры и обратиться за помощью. Подозреваемых задержали. Следственные органы разыскивают родителей потерпевших.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя ведомства по региону Евгения Лагацкого доклад о ходе расследования дела.

Дети Башкирия Уфа Минздрав Таджикистан

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