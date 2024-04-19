«Все дотла». Горящий балкон в многоэтажке на Борисовских Прудах сняли на видео

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Возгорание началось на балконе двухкомнатной квартиры, расположенной на 14 этаже. Из здания пришлось эвакуировать минимум двух человек. Обошлось без пострадавших.

Однако у пожарных возникли сложности: они не могли поставить автоматическую лестницу и добраться до очага возгорания из-за плотно припаркованных машин. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

«Там все дотла», - прокомментировал автор ролика.

Предварительно, вспыхнули вещи, огонь охватил площадь в три квадратных метра, но причины возгорания пока неизвестны.

В этот же день пожар произошел в московском спорткомплексе на Пятницком шоссе. Вспыхнул утеплитель. Людей из здания оперативно эвакуировали.