15 февраля 2024, 00:00

«Все дерутся». Мать агрессивного отличника из Дзержинского не увидела проблемы в поведении сына

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Четвероклассник-отличник из подмосковного города Дзержинского уже несколько лет терроризирует одноклассников, избивая их за плохие оценки. Детский конфликт дошел до Следственного комитета. Мать агрессивного школьника заявила «360», что не видит большой проблемы в поведении сына, так как драки в детском коллективе — совершенно обычное явление.

За оценки ответишь Информацию о тянущемся конфликте в начальной школе гимназии № 4 в Дзержинском распространил Telegram-канал Mash. По данным канала, один из учеников четвертого класса Максим (имя изменено) уже несколько лет издевается над одноклассниками.

Сам Максим - отличник и спортсмен. Он тренируется в клубе единоборств, но полученные навыки отрабатывает на одноклассниках, избивая тех, кто учится хуже него. Родители пострадавших школьников пытались решить вопрос с родителями Максима, но те, по их словам, игнорируют проблему. Классная руководительница тоже не смогла усмирить отличника, а сейчас попала в больницу с нервным срывом.

Теперь родители одноклассников Максима написали жалобы в Министерство образования Московской области, уполномоченному по правам ребенка и в полицию. Они надеются, что агрессивного ребенка исключат из школы, и их дети смогут учиться спокойно.

Взгляд семьи «360» пообщался с матерью Максима Еленой (имя изменено). Женщина не увидела большой проблемы в поведении сына. По ее словам, все дети дерутся.

Мать школьника добавила, что в последнее время остальные родители заблокировали ее везде и перестали общаться. Сейчас отец ребенка находится в школе, в проблеме разбирается педагогический коллектив вместе с полицией.

Из школы - под следствие Школьный конфликт дошел до Следственного комитета. Главное следственное управление СК по Московской области организовало доследственную проверку сообщений об избиении детей в Дзержинске.

«Следствием будут проверены все обстоятельства, изложенные в статье, и в случае их подтверждения, будет также дана оценка действиям либо бездействию работников образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - написала пресс-служба подмосковного главка в своем Telegram-канале.

Проверку организовала и прокуратура Московской области. Сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

Драки Дети Школы Школьники Полиция Избиения
14 февраля 2024, 23:46
Адвокат избивавших прохожих подростков пригрозил судье адом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Защитник подростков, которых подозревают в избиении людей в Тюмени, резко высказался в адрес судьи и прокурора. Во время заседания суд решил отправить школьников под арест, сообщил сайт 72.ru.

Решение судьи не понравилось адвокату. Он считает, что фигуранты не заслужили такого наказания, поэтому судья и прокурор «будут гореть».

«Я судью предупредил. И буду свидетелем в Судный день, когда он будет использован в качестве дров в огне адском. Это истина, а не юриспруденция. На юриспруденцию плевать хотят все здесь», - произнес адвокат.

Подопечные мужчины попали оказались на скамье подсудимых по подозрению в участии в драке. По версии следствия, двое подростков и восемнадцатилетний юноша избивали школьников в местном торговом центре.

Ранее в тюменских пабликах опубликовали видео, на котором компания подростков избивает человека на улице , и еще одного в помещении. Полиция начала проверку.

Драки Тюмень Адвокаты Школьники
14 февраля 2024, 23:16
Пассажир умер в салоне автобуса в Екатеринбурге
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина погиб в автобусе маршрута № 47 в Екатеринбурге. К остановке вызвали медиков, но им оставалось лишь констатировать смерть пассажира, сообщило E1.RU.

В пресс-службе свердловской полиции рассказали, что 60-летнему екатеринбуржцу внезапно стало плохо во время поездки. Его личность уже установили.

«Предварительно, ухудшилось самочувствие, скоропостижно скончался. История не связана с криминалом», - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали правоохранители. Проводится проверка.

Накануне прохожие обнаружили в Екатеринбурге молодого мужчину, который лежал на снегу в луже собственной крови. Его госпитализировали.

В начале января у входа в магазин жители Красноярска прохожие нашли тело голого мужчины в луже крови. Полицейские не зафиксировали признаков насильственной смерти.

Автобусы Мужчины Екатеринбург
14 февраля 2024, 22:44
Три человека пострадали в дорожном конфликте со стрельбой в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, пострадали три человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Стрельба произошла на улице Плющиха, 11а. Стрелка оперативно задержали полицейские из отдела ГИБДД, которые находились неподалеку от места происшествия. Они же и вызвали бригаду скорой помощи.

По словам собеседника «360», в результате стрельбы пострадали три человека. Одному из них 29 лет, другому 43 года, а возраст третьего пострадавшего пока не сообщается. Всех доставили в медучреждения.

«Предварительно, двое мужчин не поделили дорогу рядом с отелем „Золотое кольцо“. Начался конфликт, один из водителей достал оружие. Вероятнее всего, травматическое», - уточнил Telegram-канал Mash.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину при попытке войти на станцию метро «Динамо» в Москве с ружьем.

Стрельба ГИБДД Дороги Оружие Полиция Москва
14 февраля 2024, 21:50
Крыша здания рухнула на припаркованные машины в Барнауле
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Барнауле слетевшая крыша офисного здания рухнула на припаркованные автомобили, в один из которых за миг до этого села женщина. Она чудом осталась жива. В распоряжении «360» оказалось видео обрушения крыши.

На кадрах видно, как женщина подошла к припаркованной машине и села на водительское место. Вдруг на автомобиль рухнула крыша здания, падали камни. Женщина чудом выжила. Спустя время она выбралась с другой стороны машины, где дверь осталась целой.

В результате падения крыши пострадали и другие припаркованные автомобили. На площадке перед зданием валялись и куски кирпичей, и обломки кирпичной кладки.

Неизвестно пока, кто еще мог пострадать в результате произошедшего.

Ранее керамическая плитка обрушилась на ученицу пятого класса, когда девочка находилась в помещении санузла школы в Нефтекамске. ЧП произошло в конце января.

Женщины Россия Погода Машины

Новости по теме