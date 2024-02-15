«Все дерутся». Мать агрессивного отличника из Дзержинского не увидела проблемы в поведении сына

За оценки ответишь Информацию о тянущемся конфликте в начальной школе гимназии № 4 в Дзержинском распространил Telegram-канал Mash. По данным канала, один из учеников четвертого класса Максим (имя изменено) уже несколько лет издевается над одноклассниками.

Сам Максим - отличник и спортсмен. Он тренируется в клубе единоборств, но полученные навыки отрабатывает на одноклассниках, избивая тех, кто учится хуже него. Родители пострадавших школьников пытались решить вопрос с родителями Максима, но те, по их словам, игнорируют проблему. Классная руководительница тоже не смогла усмирить отличника, а сейчас попала в больницу с нервным срывом.

Теперь родители одноклассников Максима написали жалобы в Министерство образования Московской области, уполномоченному по правам ребенка и в полицию. Они надеются, что агрессивного ребенка исключат из школы, и их дети смогут учиться спокойно.

Взгляд семьи «360» пообщался с матерью Максима Еленой (имя изменено). Женщина не увидела большой проблемы в поведении сына. По ее словам, все дети дерутся.

Мать школьника добавила, что в последнее время остальные родители заблокировали ее везде и перестали общаться. Сейчас отец ребенка находится в школе, в проблеме разбирается педагогический коллектив вместе с полицией.

Из школы - под следствие Школьный конфликт дошел до Следственного комитета. Главное следственное управление СК по Московской области организовало доследственную проверку сообщений об избиении детей в Дзержинске.

«Следствием будут проверены все обстоятельства, изложенные в статье, и в случае их подтверждения, будет также дана оценка действиям либо бездействию работников образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - написала пресс-служба подмосковного главка в своем Telegram-канале.

Проверку организовала и прокуратура Московской области. Сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства случившегося.