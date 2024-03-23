Он отметил, что бригады спасателей продолжают вести аварийные работы, направленные на разбор завалов. Обстановку, которая сейчас наблюдается в здании Crocus City Hall, он назвал тяжелой.

«Завал сложный, он практически весь состоит из хаотично разбросанного металла, резать приходится практически все вручную», - пояснил Туманов.

По его словам, применить тяжелую спецтехнику бригады спасателей сейчас не могут, а стрелы кранов не хватает для того, чтобы завести крюки и поднять металл.

«Разбор проводим полностью вручную и будем проводить до полного завершения», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который, по последним данным, унес жизни 133 человек.